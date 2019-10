El round que le ganó el senador ‘Manguito’ al petrismo

El senador Jonatan Tamayo, conocido como Manguito, puede jactarse de ser uno de los congresistas más mediáticos, pero no lo ha sido necesariamente por sus grandes debates o por ser autor de proyectos que provoquen fuertes discusiones en el país, sino más bien por su estilo particular.

Con su sombrero que conserva desde sus épocas como trovador y su estilo jovial, ‘Manguito’, como le gusta que le digan, ha protagonizado varios episodios que lo han puesto en el primer lugar de los titulares.



El episodio más reciente fue un pulso jurídico que le ganó a la llamada Lista de la Decencia, sector afecto al petrismo.

‘Manguito’ fue demandado por integrantes de la Lista de la Decencia y la UP, que consideraron que el senador violó el régimen de inhabilidades y de conflicto de intereses por no haberse alineado con los demás movimientos de la coalición, quienes se declararon en oposición al Gobierno.



Básicamente los demandantes alegaban que, a pesar de que el senador ‘Manguito’ fue elegido por la Lista de la Decencia, sector declarado en oposición, él se declaró de gobierno y ha apoyado junto al Centro Democrático las posturas del presidente Iván Duque.



En un pronunciamiento del Consejo de Estado de este miércoles el alto tribunal indicó que el senador podía asumir una postura que no coincidiera con la llamada ‘Lista de los Decentes’, pues ninguno de los compromisos asumidos por su partido ASI dentro de la alianza lo obligaban a declararse en oposición al Gobierno.



Tamayo se avaló como congresista por el partido ASI, que más adelante se unió a la Unión Patriótica y a Colombia Humana para conforma la coalición de la Decencia.



Pero para él, una vez finalizaron las elecciones parlamentarias, la alianza por los Decentes se acabó y su representación ante el Congreso la hace sólo en nombre de ASI.

Yo no le debo este Senado a Petro ni a Gustavo Bolívar. Yo llegué a esa lista por la ASI, que después selló un acuerdo con otros movimientos FACEBOOK

TWITTER

“Yo no le debo este Senado a Petro ni a Gustavo Bolívar. Yo llegué a esa lista por la ASI, que después selló un acuerdo con otros movimientos”, expresó ‘Manguito’.



Tamayo, con 14.885 votos, y tercero en la Lista de la Decencia, fue elegido como senador, gracias a la gran votación que obtuvieron Gustavo Bolívar y Aída Avella. Los mayores votos los alcanzó en el Meta (7.714) y Bogotá (3.511), también obtuvo algunos en Estados Unidos.

De las comunas al Congreso

Jonatan Tamayo vivió su infancia en el barrio San Javier La Loma, en la comuna 13 de Medellín. Allí, confiesa, creció “esquivando balas”.



Desde muy pequeño empezó a aventurar en las calles y a vender frutas. Fue ahí cuando conoció la trova, la cual le ha permitido llegar a ser lo que es "como humorista y ahora como congresista", sostiene.



Por la venta de mangos en las calles y por su baja estatura, de apenas 1,61 centímetros, lo clientes lo empezaron a llamar “manguito”, de donde tomó su nombre artístico como trovador.



Desde los 14 años se radicó en el Meta, donde se casó con una llanera con la que tiene cuatro hijos, de diez, ocho, seis y un año.



Asegura que gracias a ese don que “Dios me dio” llegó al Congreso, pues su campaña la hizo cantando.



POLÍTICA