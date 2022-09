El senador Jota Pe Hernández hizo pública su molestia contra sus compañeros de la comisión de ética que lo dejaron plantado en una sesión previamente citada. De hecho, el parlamentario calificó la situación como una "vergüenza".

El legislador Jota Pe Hernández, su nombre real es Jonathan Ferney Pulido Hernández, expresó su incomodidad en contra de sus colegas por este hecho.



“¡Qué vergüenza! El día de ayer nos citan a sesión en la comisión de ética y la levantan porque no se conformó el quorum. Hoy nos citan a las 7:30 y nuevamente no hay quorum porque solo llegamos dos senadores. Lástima la platica que se gastan en esta comisión”, manifestó.



Luego explicó: “Finalmente, una hora más tarde, llegaron cuatro senadores más, manteniéndose ausentes la mitad de los miembros de la Comisión. ¿Y el cambio? ¡Senadores de la Comisión de Ética! Tengan ética y asistan al trabajo que para eso se les paga y se les paga bastante. ¿A qué se meten a esta comisión si no van a asistir? ¿A buscar favores cuando tengan algún lío de suspensión?”.



