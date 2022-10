El senador Jota Pe Hernández expresó su apoyo total a la vicepresidenta Francia Márquez para que no concilie con la mujer que profirió contra ella insultos racistas: "La vicepresidenta @FranciaMarquezM ya concilió antes con personas que la insultaron, dejando un mensaje de paz y un llamado al respeto, creo que esta vez se debe dejar una lección", dijo. “No se puede insultar y destruir a otro por su aspecto físico y pensar que no se acarrean consecuencias", argumentó el parlamentario.

Los fuertes comentarios racistas de Luz Fabiola Rubiano contra Francia Márquez generaron una nueva reacción en la vicepresidenta, quien resaltó que en este caso no va a llegar a una conciliación.



En entrevista con 'RTVC Noticias', la gobernante dijo que se dio cuenta de que la vía de la conciliación no llevará a que cesen los insultos contra ella y el resto de la comunidad afro del país. Por ende, dio a entender que sus ánimos son continuar el proceso penal en contra de Rubiano.



“En este caso yo ya no voy a hacer una conciliación porque efectivamente me di cuenta que conciliar y colocarle a que se retracte, no evita que el resto de la sociedad siga incurriendo en una conducta delictiva como es el odio racial”, comentó la vicepresidenta.



La historia de este caso en los estrados judiciales inició con la Fiscalía General de la Nación, la cual abrió de oficio una investigación en contra de la mujer, quien lanzó varias frases refiriéndose a Márquez y el presidente Gustavo Petro el pasado 26 de julio, en medio de una marcha en Bogotá.



Luego de ello, dos dependencias del ente acusador se encargaron del asunto y finalmente un fiscal radicó la solicitud de imputación a Luz Fabiola Rubiano, persona que en el video que le tomó el medio de comunicación Diáspora Social se presentó como Esperanza Castro.



Lo último del caso fue la fecha para la audiencia de imputación por los delitos de actos de discriminación y hostigamiento agravado. De acuerdo a autoridades, esta se hará el próximo 25 de noviembre a las 2:00 de la tarde, día en el que Luz Fabiola tendrá que presentarse.



De no hacerlo, se podría reprogramar otra fecha, y si sigue sin aparecer puede que se llegue a la solicitud de contumacia, figura que permite que un proceso judicial avance sin la presencia del sindicado.



Frente a esto, el abogado de la vicepresidenta, Carlos Hernán Escobar, ha mantenido que deben prevalecer no solamente los derechos de su clienta, sino también de toda la comunidad afro afectada con este tipo de comentarios.



Conciliaciones pasadas



La vicepresidenta Francia Márquez viene de llegar a una conciliación con varias personas que la ofendieron a través de redes sociales, entre ellas Marbelle y Miguel Polo Polo.



Ambos tuvieron que retractarse en Twitter admitiendo que sus palabras atentaban contra el buen nombre de Márquez, y que no tenían pruebas para vincularla con el Eln. Ese proceso se llevó a cabo en la Fiscalía, y se dio porque había un interés de la afectada en cerrar en buenos términos estos casos, sin embargo, en lo que respecta a Luz Fabiola Rubiano sí se continuará con un proceso penal por los dos delitos.



