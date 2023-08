Desde la semana pasada se venía gestando la derrota de Alexander López como presidente de la Comisión Primera de Senado. Tanto así que la sesión se tuvo que correr para este martes con la intención de que el candidato de la bancada del gobierno buscara los votos suficientes para mantener los acuerdos. Esto debido a que la presidencia debía ser del Pacto Histórico en el segundo año legislativo.



A pesar del tiempo extra, López no logró consolidar los apoyos y fue derrotado. La Comisión Primera de Senado eligió a Germán Blanco como su presidente. Con una votación de 13-8 se rompieron los acuerdos y se dejó al Pacto Histórico sin la presidencia de una de las comisiones más importantes en el legislativo, la que estudia todos los temas de índole constitucional. Tras su victoria, el senador conservador explicó las razones de su victoria y apuntó a una ruptura en la confianza de los miembros de la comisión.

Germán Blanco, nuevo presidente de la Comisión I del Senado. Foto: Prensa Senado

¿Cómo se gestó su victoria en la Comisión Primera sobre Alexander López?





La Comisión Primera tiene una composición especial por los temas que trata. Son de orden constitucional y son de suma relevancia. Entonces, los compañeros de la comisión empezaron a vender a idea de que que sería muy importante que en la presidencia estuviera alguien con mis competencias. Esto no estaba en los acuerdos, pero es que algunos miembros de esta comisión no se sienten representados en los acuerdos. Yo simplemente me manifesté en que si era la voluntad mayoritaria no habría problema, pero que yo no iba a salir a hacer una campaña que pasara sobre los acuerdos. Se fueron sumando voluntades y hoy 13 de 21 votos permitieron la elección?

¿Eso quiere decir que usted no los buscó sino que lo propusieron como candidato?





La voluntad dle candidato siempre está inmersa. Tuvimos conversaciones grupales al interior de la Comisión. Ellos me proponen a mí y yo les digo que, si tenemos los votos y las cuentas dan, no tengo problema. Yo dije que no iba a construir solo un ejercicio sino a materializar una realidad. Eso dio una cifra de 13 votos, que es mucho más a la necesaria para la elección.



¿Cómo va a ser la relación con el gobierno ya que este fue un nuevo golpe a su bancada?





Esa interpretación está en manos de los que creen que se rompieron los acuerdos, porque le tocaba al Pacto Histórico la presidencia. Sin embargo, la mayoría que no votó por ellos lo hizo porque no se generaron las confianzas necesarias por el candidato que se estaba presentando. Las relaciones con el gobierno dependerán de que se conversen y concilien los proyectos a radicar. No tendremos ningún problema en aprobar los proyectos en los que se sientan representados todo el mundo. Si no hay diálogo, habrá problemas porque no queremos ser invitados de piedra sino protagonistas: representamos población y fuimos elegidos popularmente.

¿Por qué decir que no da confianza alguien por el que la plenaria votó hace mes y medio para que fuera el presidente del Senado?





La elección de Alexander López fue sui generis debido a que solo iba a llenar un vacío por la salida de Roy Barreras. Y es que se le pidió que no avanzara en los temas de Contraloría, que esperara a la nueva mesa directiva, pero decidió avanzar. Ahí se quebró la confianza en Alexander López. Eso se lo manifestamos al ministro del Interior en varias ocasiones y también se lo dijimos a él.

Vienen temas grandes como sometimiento y humanización carcelarias, que estarán en la Comisión Primera de Senado, ¿cómo va a ser el trámite de estos proyectos en su presidencia?





Nosotros no seremos obstáculo para los proyectos estructurales que el gobierno nacional ha venido manifestando. Le vamos a entregar la palabra a todos los parlamentarios para que en igualdad de condiciones se manifiesten, sin coartar ese uso y sin cercenar la capacidad crítica y constructiva que acompaña a cada uno de ellos. Los proyectos deben convertirse en una construcción colectiva y no solo una idea del gobierno. El Congreso debe jugar un papel importante en la construcción de los proyectos.

Alexander López, senador y ponente de la ley que crea el Ministerio de la Igualdad Foto: Senado

¿Su victoria está enmarcada en la misma lógica de la votación de Name del 20 de julio?





No, es muy diferente. Nosotros somos tan solo una comisión constitucional. Una cosa parecida es que no responden a unos acuerdos previos ninguna de las dos votaciones. Yo digo que las circunstancias son muy distintas. Es más parecido a lo que ha pasado en algunas comisiones en Cámara.



¿Su victoria, la de Name y lo que usted menciona de otras comisiones no es una muestra de que la posición del gobierno es frágil en el Congreso?





Hemos venido pidiendo al gobierno unos mejores canales de comunicación, sobre todo en esa parte estructural de proyectos de ley. Sentimos que este es el momento para el gobierno revalúe los acuerdos y sus posiciones. Debe haber una construcción colectiva común.

El Partido Conservador fue crucial en a victoria de Name y ahora usted gana en la Comisión Primera, ¿le están demostrando al gobierno que fue un error que rompiera la coalición?





Yo daría una interpretación distinta. El Partido Conservador es un partido independiente y sentimos todos que es la mejor decisión que se ha tomado. Nosotros debimos ser independientes desde el principio. Desde nuestra posición crítica debimos aportar y ser útiles a los temas que consideremos necesarios para el país. Somos partido independiente y aportamos desde allí.

¿Su victoria traerá fricciones en la comisión?¿Cómo pinta este segundo año?





El segundo año es un año de realizaciones y ejecutorias de los gobiernos. El primer año es de diagnósticos y ahora debe pasar a la práctica. La comisión no debe ser ajena. Somos la comisión de la estructura misma del estado. Estoy seguro que llegarán proyectos con mucho debate.

El Partido Liberal radicó un proyecto de reforma de la salud de carácter estatutario y ustedes también tienen la intención de hacerlo. ¿Va a poner a competir este proyecto con la reforma del gobierno que va por la Comisión Séptima?





La reforma a la salud es de carácter estatutario, entendiendo que la salud es un derecho fundamental. Por eso concuerdo con un proyecto de carácter estatutario. Hay que esperar a ver cómo se desarrolla el debate, porque es claro que necesitamos a una reforma de la salud, pero que no solo sean los criterios del gobierno.

¿Cómo es el panorama con el gobierno? ¿Ya son derrotas al ministro Luis Fernando Velasco en menos de tres semanas?





El señor ministro del Interior nos merece toda la consideración. Es un gran amigo. Es un hombre que proviene de las lides del Congreso. Tenemos la mejor relación con él. No sentimos que lo que acaba de suceder sea su responsabilidad. Le hemos dicho que tenemos la intención de sentarnos para evaluar los temas y las agendas con las que tenemos que continuar. Hay muy buena relación y esperamos que nos siga acompañando en ese enlace que debemos tener con el gobierno.

En resumen, ¿su victoria es una forma de equilibrar la balanza ante la magnitud de los proyectos que vienen?





Las comisiones no tienen unanimismos. Hay diversidad de criterios. Obviamente hay que buscar equilibrar. El gobierno está en su derecho. Ellos tienen una bancada importante, pero no están solos. Hay un número mucho más importante de colombianos que representamos. Nuestra elección es una muestra de que hacemos una mayoría más fuerte, pero no es para hacer imposiciones, sino buscar los puntos intermedios de concertación en los distintos temas que permitan al país avanzar en necesidades urgentes como la paz. Todos queremos la paz, pero no como la quiere imponer el gobierno, sino de una forma concertada.