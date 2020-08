Las sorprendentes reacciones del uribismo en apoyo a su líder

No hay duda. La detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe Vélez ordenada por la Corte Suprema de Justicia ha provocado que en las huestes del Centro Democrático se vivan los días más difíciles.

Eso explica, en parte, la lluvia de sorprendentes reacciones para que el senador vuelva a la libertad o sencillamente para mostrarle su afecto.



Van desde legisladores que han hecho vídeos en los que muestran que las ranas de sus lugares de residencia croan ‘Uribe, Uribe’ hasta la de convocar una Constituyente para redactar una Carta Magna nueva pasando por el llamado a las reservas del Ejército.

¿Se acuerdan cuando a Nicolás Maduro se le apareció Chávez en forma de pajarito y le hablo?



En las últimas horas empezaron también a mover con fuerza una tutelatón, herramienta que precisamente el Gobierno Nacional tenía en mente ponerle un 'tatequieto' como lo anunció en los primeros días del Gobierno por considerar que le quitaba eficacia a la justicia.

Hoy son otros tiempos. Fundado en 2013 por el expresidente Uribe Vélez y liderado por Nubia Stella Martínez, el partido Centro Democrático, CD, tiene una vida tan corta como exitosa.



El 15 de julio de 2014 se constituyó oficialmente como partido político al obtener 20 curules en el Senado y 19 representantes a la Cámara durante las elecciones legislativas de 2014, consolidándose como el principal partido de oposición a Juan Manuel Santos.



Luego uno de sus miembros, Iván Duque, alcanzó el máximo honor al obtener la Presidencia de la República. Disciplinado, metódico, el partido, sin embargo, vive ahora momentos de máxima tensión.



La respuesta ha sido tan variada como sorprendente en menos de una semana.



En efecto, Gabriel Velasco, congresista del CD, publicó un video en el que, según él, se escuchan a los anfibios repetir el nombre del expresidente.



“Seguro van a creer que estoy loco”, dice Velasco en la grabación, y deja que el audio corra en lo que él interpreta como un croar al unísono pronunciado el apellido del expresidente.



Más vehemente se mostró la también senadora del CD, Paloma Valencia, que impulso la idea de reformar profundamente la justicia a través de una asamblea nacional constituyente.



“Queremos proponerle al país una constituyente donde podamos reformar toda la justicia y estas ideas que le ha presentado este partido durante tantos años a Colombia, se conviertan en una realidad”, dijo la senadora.

Según ella, la idea es crear “una corte única que permita la unificación y claridad del sistema, que anule el sentimiento de selectividad y de trampa que muchos colombianos denuncian. Una corte con magistrados íntegros que representen a los colombianos y que no tengan ninguna puerta giratoria con la política y que renuncien a cualquier vínculo que los mezcle con lo electoral”.



La senadora Valencia dijo que en paralelo el país debía eliminar la JEP, una de las columnas del acuerdo de paz del Estado colombiano que permitió el desarme de las Farc.



“Colombia no puede seguir aceptando la Jurisdicción Especial de Paz, una jurisdicción creada para beneficiar al terrorismo, para garantizarle la impunidad a quienes dinamitaron los pueblos de Colombia, a quienes con sevicia secuestraron millones de colombianos, a quienes asesinaron otros tantos miles de colombianos y reclutaron niños”, argumentó.



En otra línea, la también senadora del CD Paola Holguín clamó a la reserva activa.



“Buenas tardes, soy Paola Holguín, senadora de la república, y este es un mensaje para la reserva activa. Hoy yo no les voy a pedir que salgamos en defensa de Uribe porque es Uribe, o por defender un partido, sino por defender la justicia, el estado de derecho y la democracia”.



Más simbólica se mostró la senadora María Fernanda Cabal quien viralizó unas fotografías con unos crocs, un calzado usado con frecuencia por Uribe, con el mensaje. “ ¡Me pongo en los crocs de Uribe! Este país le debe su segunda independencia, no de España sino del comunismo fariano”.

Así mismo, varios de los parlamentarios de esta colectividad están impulsando una tutelatón, como en su momento lo hizo el entonces alcalde Gustavo Petro, para frenar la salida de su cargo, impulsada por el procurador de la época Alejandro Ordóñez.



Y, por si fuera poco, la directora del partido, Martínez, anunció que el CD “va a adelantar una estrategia para pretender, justamente a nivel internacional, esa certeza que contempla la Convención Interamericana de Derechos Civiles y Políticos. Esa norma exige que haya una sentencia penal, debidamente ejecutoriada, que aquí no hay”.



Y, lo que que faltaba, en las últimas horas, tomó impulso la canción que el senador Carlos Meisel, conocido por ser cantautor vallenato, le hizo en su momento a Uribe.



Si bien la composición es de hace varios meses, empezó a circular con mayor furor en los últimos días, tras conocerse la orden de detención domiciliaria dictada por la Corte Suprema de Justicia contra el jefe natural de esta colectividad.



Todo esto ha ocurrido cuando aún no se ha cumplido una semana de la decisión de la Corte Suprema de Justicia.

