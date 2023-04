A través de una carta, varios miembros de la política de La Guajira se fueron lanza en ristre en contra del senador Alfredo Deluque, del Partido de la U. Supuestamente, de acuerdo con los denunciantes, miembros del poder central estarían favoreciendo al congresista guajiro para que coopte algunas instituciones de su departamento, sobre todo la seccional del Bienestar Familiar y Corpoguajira.



Ante los señalamientos, el senador de la U respondió y rechazó lo dicho en la misiva. Incluso, señaló a uno de los firmantes como el gran incitador de la denuncia: Javier Rojas. Según Deluque, dicha persona tiene interés en la contratación del departamento, por lo que habría hecho esa denuncia con dicho fin: “no es nada más”.



En diálogo con EL TIEMPO, el senador reseñó que la denuncia no tendría mayor sustento, pues los temas de la seccional de La Guajira del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) no tendrían que ver con él o con sus allegados en la zona.



“Ningún político tendría que ver en eso, pues los contratos los hace la sede central en Bogotá y los que son en comunidades wayuu los conciertan con ellos”, dijo el congresista.



Luego añadió: “quieren decir que yo me quiero meter para mantener un supuesto control en el ICBF. Ojalá investigaran ahí para que encuentren de verdad quiénes son los de las presiones indebidas en el ICBF, quiénes rondan a diario sus pasillos para intentar amañar la contratación y quiénes presionan a los operadores para que los favorezcan”.



Frente a la supuesta intromisión en Corpoguajira, Deluque comentó que su composición la definen muchos delegados, por lo que no podría tener influencia en dicho tema. En este sentido también habló de una supuesta disputa entre poblaciones wayuu en la que estaría enmarcada la denuncia en la que lo mencionan.



“Creen que porque el ministro Prada fue la semana pasada a La Guajira a hablar con otros sectores indígenas hay una confabulación”, expresó el senador, que aseguró que su gestión en esta disputa y en el tema del paro de la región se limitó a “llevar la palabra” ante las entidades del orden nacional.

El ministro Alfonso Prada también fue cuestionado en la misiva. Foto: Presidencia

“Yo asisto, le cuento al alto consejero para las Regiones y al ministro del Interior lo que está pasando, ellos mandan a sus delgados a negociar y levantan el paro”, expresó Deluque para sugerir que la carta tiene que ver con una molestia ante el desenlace de dicho paro.



Juan Sebastián Lombo Delgado

REDACCIÓN POLÍTICA