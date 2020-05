‘En Cartagena ya no quedan camas de cuidados intensivos’: F. Araújo

Pedagogía. Esta es la herramienta clave para frenar los contagios por el coronaviris en Cartagena según el senador de esa ciudad Fernando Araújo, quien le contó a EL TIEMPO cuál es la dimensión del drama que vive la capital de Bolívar.



¿Cómo es la situación de Cartagena por cuenta de emergencia por el coronavirus?



Cartagena preocupa porque hoy, a pesar de ser una ciudad de un millón de habitantes, tiene una cifra de contagio que es, en términos absolutos, la segunda del país. Tan solo la supera Bogotá. Y además porque este nivel del contagio está generando una de las tasas de fatalidad más altas del país. Cartagena tiene hoy unos índices de fatalidad parecidos a los Brasil, que es el foco de la pandemia a nivel hemisférico.



¿Por qué el contagio se ha disparado de esta forma en Cartagena?



Creo que se debe a varios factores. Por ejemplo, se trató de implementar el ‘pico y cédula’ y el ‘pico y género’, que provocaron mucha confusión. Se han generado muchísimos toques de queda con el propósito de intentar frenar la curva, pero están creando más aglomeraciones de gente, porque en los días en los que no hay, está saliendo más gente de la que puede.



También ha habido descontrol en el mercado popular y desobediencia de muchos ciudadanos. El fin de semana hubo 700 riñas y 600 fiestas clandestinas, más de 1.000 comparendos.

¿Cuál es la razón para que muchos cartageneros no hayan guardado la cuarentena rigurosamente?



Yo creo que hace falta mayor control en cinco barrios que representan el 35 por ciento de los contagios en Cartagena. Por eso aplaudimos la decisión de realizar cercos epidemiológicos y controles al orden social por parte de los ministerios de Salud y del Interior.



El ciudadano cartagenero es indomable. Por algo de Cartagena surgió la marcha emancipadora. En este momento se requiere más que el sometimiento del ciudadano, hacer mucha más pedagogía, explicar cómo se contagia, los riesgos y cuáles son las poblaciones más vulnerables a este virus. El 90 por ciento de fallecimientos, en Cartagena y en el mundo, está identificado en esos segmentos de la población.

Fernando Araújo, senador del Centro Democrático. Foto: senadoraraujo.co

¿Qué tan afectado está el turismo en la ciudad?



El turismo es un sector muy importante, no solamente para Cartagena, sino para todo el país. San Andrés, por ejemplo, vive del turismo en más de un 50 por ciento. Caso parecido en Santa Marta. A mí me preocupan mucho las ciudades patrimonio como Barichara, Santafé de Antioquia, Mompox, porque dependen en gran medida el turismo.



Uno va viendo un denominador común: entre más débil y vulnerable es una economía, más dependencia hay del turismo y es allí donde hay que prestar atención. En Colombia el turismo no ha caído un 20 por ciento, como otros sectores, sino un 80 por ciento, por lo menos, y eso requiere una revisión sectorial por parte del Gobierno.

¿Cómo está la situación en cuanto a atención médica?



Cartagena tiene 217 camas de cuidados intensivos, 195 aptas para atender pacientes. La realidad práctica es que en Cartagena ya no quedan camas disponibles de cuidado intensivo, porque uno ve pacientes, no solamente con coronavirus, sino con cualquier patología, haciendo rondas por hospitales con mucha dificultad para conseguir Unidad de Cuidado Intensivo disponible.



El Gobierno Nacional está disponiendo de 10 camas nuevas esta semana con 10 ventiladores. El Hospital Universitario del Caribe está haciendo un esfuerzo adicional con nuevos respiradores, con el apoyo de la empresa privada. El gobierno departamental está adoptando un plan de expansión de dos pisos en el hospital universitario.



El gobierno distrital está tratando de ampliar en 150 camas hospitalarias, no de cuidados intensivos, para atender otras patologías en la Fundación Juan Felipe Gómez Escobar. Se están tomando medidas, pero la situación desborda la capacidad de reacción, porque la agilidad con la que se propaga el virus es muy rápida.

¿Qué han hecho las autoridades al respeto?



Es importante resaltar que el Gobierno Nacional ha hecho un esfuerzo en todo el país y en Cartagena. Las ayudas han llegado a más de 220.000 familias. El gobierno distrital ha dedicado la mayor parte de su esfuerzo a la entrega de ayudas humanitarias. Se requiere ampliar la pedagogía, el control, las propias ayudas humanitarias. Ahora, que hay más medidas de aislamiento obligatorio, es cuando más se requieren esas ayudas.



¿Qué más se necesita en Cartagena?



Se calcula que las personas con edades superiores a 65 años y con enfermedades preexistentes pueden ser unas 150.000. A ellos hay que hacerles ese cerco epidemiológico que incluye una masificación de las pruebas tipo PCR y para esto hay que hacer un plan de choque en los próximos días.



También se requiere el concurso de laboratorios locales y vecinos que ayuden a realizar ese tipo de diagnóstico de manera rápida y ágil. También se ha dicho, por parte de expertos médicos, que se requieren instrumentos como el oxímetro. Este es un aparato muy sencillo, pequeño, que se pone en el dedo y mide la saturación de la sangre y permite identificar cuándo una persona se está agravando. Esto permitiría salvar vidas y actuar con agilidad para hacerlo.

