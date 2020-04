‘Deben girarse los recursos directo a las IPS’: Carlos F. Motoa

Carlos Fernando Motoa, senador por Cambio Radical e integrante de la Comisión Séptima, que trata temas de salud, le dijo a EL TIEMPO que se deberían hacer pruebas de coronavirus a los grupos exceptuados de la cuarentena y que deben hacerse giros directos a las instituciones prestadoras de salud (IPS).

¿Cómo analiza la emergencia por la que está pasando el país?



Creo que el Presidente ha venido tomando medidas acertadas. En un principio, en mi criterio, algunas fueron tardías, como la suspensión de clases presenciales y el cierre de fronteras aéreas. Sin embargo, creo que las decisiones han sido de impacto y beneficio para diferentes sectores que las requieren. Me parece que parte de esas medidas son las que tienen el Gobierno analizando el regreso, de manera estratégica, de algunos sectores de la economía. El Presidente ha sido el que ha venido liderando este tema a nivel nacional. No se ve ninguna otra autoridad administrativa, con excepción del Ministro de Salud, que haya asumido este liderazgo.



¿Cómo debería ser esa reactivación progresiva del país después del 27 de abril?



Creo que ese día no es que todos los colombianos puedan volver a su vida normal. Lo ha dicho el mismo Presidente: hay algunas actividades que se van a exceptuar del aislamiento obligatorio, pero otras no. Yo he sugerido que a esos sectores de la economía que vienen trabajando y que no estén cobijados por el aislamiento obligatorio sean aprovechados con las pruebas rápidas que están llegando al país para saber si estas personas tienen o no coronavirus. Recordemos que muchos de los pacientes de covid-19 son asintomáticos.

¿A qué ayudaría esta medida?



Esto permitiría que algunas actividades o negocios que son de recurrencia de la ciudadanía en busca de provisiones, como los servicios bancarios, las grandes superficies o el transporte público, no se conviertan en un foco de contagio. Hay un sector de la población que ha tenido la excepción de la cuarentena y tiene interacción con otros ciudadanos y en el que el Gobierno, las ARL y los empleadores deben garantizar chequeos preventivos.



¿Desde la Comisión Séptima del Senado, que trata estos temas, que se ha venido haciendo?



Fuimos los primeros que tuvimos sesiones virtuales. Se ha citado a los ministros de Salud, de Agricultura, a la Directora del Instituto Nacional de Salud, al Director de Planeación, en fin, a varios funcionarios. Allí ha habido propuestas como garantizar algún alivio en los servicios públicos para estratos 3 y 4. Insistí mucho en eliminar el IVA a productos que se convirtieron de primera necesidad, como el tapabocas, los guantes, el alcohol. Igualmente los giros directos a las EPS, en lo que toda la Comisión Séptima alzó su voz.

¿Qué tan dramático está siendo este tema?



Tenemos muchas quejas de clínicas y hospitales que, además de no tener los recursos que se deben girar por las EPS, con la decisión de suspender servicios para liberar alguna logística y atender covid-19, tienen servicios que no se están prestando, por lo tanto dejan de tener ingresos. En esto falta contundencia, porque se habla de una compra de cartera, pero la clínica tiene que ponerse de acuerdo o conciliar con la EPS y esto es engorroso en algunos casos. Deben girarse los recursos directamente a las IPS y en eso vamos a tener un debate en los próximos días.



¿Y qué han propuesto desde Cambio Radical?



Se ha insistido en la necesidad de la reforma de la salud, que hoy más que nunca es necesaria para reivindicarse con el personal médico. Esta es una propuesta que el partido ha presentado desde hace tiempo. Se han presentado propuestas de manera individual y se han hecho observaciones y muy de la mano con lo que ha sido el liderazgo del Ministro de Salud, que ha sido muy importante y el partido se siente en la necesidad de rodearlo.



