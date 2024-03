Senador Alfredo Deluque denuncia amenazas tras señalar escándalo de los carrotanques

Anoche, en medio del debate de moción de censura al ministro de Defensa, Iván Velásquez, el senador y codirector del Partido de 'La U', Alfredo Deluque, denunció amenazas por haber revelado irregularidades en la compra de carrotanques para suministrar de agua a La Guajira por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD.

"Dije que esos carrotanques no iban a servir para el propósito para el cual fueron comprados y aún así continuaron con ellos. Ayer, señor ministro, señores generales, una persona que para mí tiene toda la credibilidad se acercó a mí y me dijo que los responsables de esos hechos estaban muy enojados conmigo y que me cuidara. Que no se iban a quedar quietos", expresó el senador delante de Velásquez y la cúpula militar que lo acompañaba.

En ese sentido, hizo un llamado a la Unidad Nacional de Protección, UNP, para tomar acción ante estas intimidaciones contra él y su familia. "Le quiero pedir a esta plenaria y al Gobierno Nacional que velen por la seguridad mía y de mi familia ante estos hechos que no son menores. Pero que se olvide que me van a callar vamos a seguir hablando del tema y ojalá también vamos a evidenciar situaciones similares que haya hecho la Unidad de Gestión del Riesgo en otras partes del país”, añadió.

Cada vehículo tiene una capacidad de 16.000 litros de agua. Foto:UNGRD Compartir

Hace un mes, Deluque compartió un video en el que se observa como un carrotanque se queda enterrado en el terreno desértico característico de La Guajira. "Estas son las consecuencias de las malas y apresuradas decisiones tomadas sin planeación, sin conocer el territorio y sin escuchar la experiencia", señaló.

El escándalo de los carrotanques le costó el cargo al exdirector de la UNGRD, Olmedo López, y en su reemplazo llegó Carlos Carrillo, a quien el presidente Gustavo Petro pidió "investigar a fondo" la entidad pues "trae rumores de corrupción desde hace muchos años".

POLÍTICA