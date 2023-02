El senador Alex Flórez está en medio de un proceso ante la Procuraduría por el escándalo que protagonizó al haber insultado y realizado fuertes señalamientos a policías en Cartagena cuando estaba alcoholizado.

De acuerdo con lo precisado por la Policía Nacional, el altercado se originó en septiembre de 2022 porque el senador intentó entrar a un hotel con una mujer sin hacer el debido registro que se solicita. Ante la negativa, el político se exaltó y la emprendió contra los empleados.

Una vez llegaron al lugar los uniformados para mediar en la situación, Flórez intentó agredirlos y los acusó de ser "asesinos". Todo esto quedó registrado en videos.

'Cumpliré seis meses en los que no me he tomado ni una sola copa de licor'

Durante la audiencia de juzgamiento disciplinario que realizó la Procuraduría este martes 28 de febrero, el senador por el Pacto Histórico nuevamente pidió disculpas para los funcionarios del hotel, la Policía, los ciudadanos y la prensa del país.

"Entiendo el nivel de responsabilidad que tenemos en cargos de elección popular. (...) El día que ocurrieron los hechos yo no me levanté diciendo 'hoy voy a tener un altercado con la Policía, me voy a pasar de copas y, en medio de una borrachera, voy a insultar a los miembros de la Fuerza Pública'", dijo.

Aceptó que estuvo "tomando cerveza" horas antes de producirse el altercado. "Los demás hechos los conoce el país", añadió.

Alex Flórez durante audiencia. Foto: Archivo particular.

"Cuando yo me levanto, luego de embarrarla, di una entrevista a un medio nacional porque yo no veía la magnitud de los hechos. Luego empiezo a ver los videos y el impacto de esto", reconoció.

También aseveró que hizo una reflexión sobre su comportamiento y situación con el alcohol: "Estoy procurando resolver esto con profesionales de la salud. Cumpliré seis meses en los que no me he tomado ni una sola copa de licor. Esto ha representado la oportunidad de cambiar ese tipo de actividades de fiesta y licor por ejercicio, meditación, lectura".

Según él, con ello busca ser ejemplo para su pequeño hijo y para toda Colombia, demostrando que se pueden superar los inconvenientes con el alcohol.

"Uno se termina convirtiendo en testimonio del daño que esto hace", sentenció.

En el pliego de cargos, el Ministerio Público sostuvo que con su presunto comportamiento ofensivo e irrespetuoso contra otros servidores públicos, el senador pudo vulnerar el principio de la dignidad humana, al buen nombre y la honra de los patrulleros que llegaron a atender el caso, al atribuirles delitos que no cometieron.

Aunque en un principio Flórez indicó que tenía problemas con el alcohol y se disculpó por los hechos, la Procuraduría prosiguió con su caso, en el que se calificó provisionalmente la conducta como grave a título de dolo. Se espera que las audiencias avancen hasta tomar una decisión.

