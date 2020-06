Senador Abraham Jiménez advierte de posible cartel de las UCI en Cali

Carlos Jiménez López, senador por Cambio Radical, señaló que en Cali se estaría presentando un cartel de las UCI porque las clínicas estarían dejando a los pacientes más días de los necesarios para cobrar más y recuperar la inversión que se hizo por la emergencia.

Luego de que el 17 de mayo Cali llegara al 70 % de ocupación de las camas de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), el senador Jiménez alertó por las cifras. Según él, mientras que a nivel nacional había 834 Pacientes en hospitalización por Covid y 214 en UCI, lo que representaba el 21 %. En Cali había 134 personas en hospitalización y 57 en UCI; es decir, un 43 %. Esto significaría que en Cali había más pacientes en UCI que el promedio nacional.



(Le recomendamos: ‘No se trata de tránsito de tropas’: Gobierno sobre fuerzas de EE. UU.)



“El Valle del Cauca estaba doblando las cifras que se tenían a nivel nacional y cuando fuimos a revisar la canasta de servicios de pagos de UCI frente a una cama normal, vimos que mientras que una cama normal para un paciente de Covid-19 vale 15 millones (a la IPS), en una UCI vale casi 29 millones de pesos por 15 días”, dijo el senador.

Será que las IPS están saturando sus UCI con pacientes covid , para cobrar más , y por eso llegamos más rápido al 70 % de ocupación, exponiendo a la ciudad a un cierre por falta de UCI. @MinSaludCol @JorgeIvanOspina @Supersalud — Abraham Jimenez (@abrahamcongreso) May 21, 2020

Jiménez les pidió a la Contraloría y a la Superintendencia de Salud que revisaran el proceso de ingreso de pacientes contagiados con coronavirs a las UCI para revisar si se está generando un sobrecosto en la salud: “No sabemos con exactitud qué clínicas estarían dejando más tiempo a los pacientes porque eso no lo deja ver el sistema, eso lo maneja la Superintendencia, que van a revisar clínica por clínica. Nosotros sacamos esas conclusiones de los reportes que entrega el Ministerio.”



El senador asegura que esta situación también se estaría presentando en Barranquilla: “Cali y Barranquilla son las ciudades más preparadas en UCI, Cali tiene 800 cama y Barranquilla tiene como 500, pero en proporción a la población, Barranquilla y Cali son las que más UCI tienen. Si se mira la correlación UCI frente al uso, se ve que las ciudades que más UCI tienen son las que más las están utilizando”.



(Lea también: Dos casos nuevos de coronavirus en Cámara de Representantes)

La respuesta del Ministerio de Salud

El Ministro de Salud, Fernando Ruiz, calificó estos casos como críticos: “Cada paciente que esté ocupando una unidad de cuidado intensivo y no amerite estar ahí, genera un problema para los demás pacientes que podrían estar esperando. Agregó que “algunas instituciones no reportan a los centros reguladores de urgencias las camas que tienen desocupadas y eso genera inmediatamente un problema.



Supersalud anunció que extremará la vigilancia sobre la atención de pacientes en UCI y pidió a los Institutos Prestadores de Salud (IPS) y a los entes territoriales que cumplan con los criterios de manejo clínico a los pacientes contagiados de coronavirus.



1. Las IPS públicas y privadas deben fortalecer los canales de comunicación con las entidades territoriales y con las entidades administradoras de planes de beneficios.



2. Las entidades administradoras de planes de beneficios deben adelantar las auditorías concurrentes y de calidad, para dar cuenta de la pertinencia y oportunidad en el ingreso, estancia y egreso en hospitalización general o en alta complejidad, según sea el caso.



(De interés: Alcaldesa Claudia López responde al Congreso por manejo de covid-19)



3. Secretarías de salud departamentales y distritales deben supervisar y garantizar el acceso a los servicios a la población no asegurada a través de visitas de inspección y vigilancia para verificar la pertinencia y oportunidad en el ingreso, estancia y egreso en hospitalización general o en alta complejidad, según sea el caso.

El llamado de presidencia

El presidente Iván Duque Márquez hizo un llamado al uso adecuado de las unidades de cuidado intensivo en el marco de la pandemia del Covid-19 y pidió que se usen con transparencia: “No queremos ver, de parte de ningún actor en el sector, demoras injustificadas o que se estén trasladando pacientes, que deberían estar en otro tipo de cuidado, a la unidad de cuidado intensivo”.



Finalmente, Duque afirmó que Superintendencia de Salud tiene la instrucción para que se dé el buen uso de esas Unidades de Cuidado Intensivo.



POLÍTICA.

Twitter: @PoliticaET