Senado adelantó para lunes moción de censura contra MinDefensa

El ministro de Defensa Diego Molano vive los días más difíciles de su gestión. De un lado, enfrenta un estallido social sin precedentes a lo largo y ancho del país; y en el ámbito político está a horas de una moción de censura tanto en el Senado como en la Cámara, con un pronóstico incierto.

En una resolución firmada por la mesa directiva del Senado de la República, se le dio trámite a una proposición que pedía moción de censura contra Molano, por su responsabilidad en los excesos de violencia de la fuerza pública en el marco del paro nacional. Este debate se realizará el próximo lunes 24 de mayo.



Según esta proposición, aprobada el 4 de mayo, la fuerza pública, en cabeza de Molano, se habría extralimitado en sus funciones y habría utilizado excesivamente de la fuerza en contra de los manifestantes.

Lamento cada civil y cada policía afectado por la violencia en el marco de las protestas. Toda la solidaridad con sus familias. Exijo justicia y no impunidad. — Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) May 21, 2021

El lunes habrá moción de censura en el Senado contra el sanguinario mindefensa.#LoSensatoEs #Chao Diego Molano.

Si no nos alcanzan los votos para sacarlo, sí sabremos qué senadores aplauden y apoyan el terrorismo de Estado y la masacre, mutilación y violación de jóvenes en Col. pic.twitter.com/M06rzZrGvM — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) May 21, 2021

Y luego, el martes, el ministro deberá acudir a la Cámara de Representantes. En efecto, en ésta se aprobó que esta será este 25 de mayo y durante el debate el ministro deberá responder a las denuncias que se han presentado. Luego de esto los representantes deberán votar si consideran pertinente que el ministro continúe en la cartera.



Wilmer Leal, representante de la Alianza Verde, por ejemplo, en el momento de la cita dijo que se trata de 1.443 casos de abuso policial, 31 homicidios y 10 víctimas de violencia sexual. De allá para acá, las cifras, dolorosamente, han ido en aumento.



Hoy, en una entrevista publicada por EL TIEMPO, la periodista María Isabel Rueda le preguntó: El Congreso le tiene preparada para la semana entrante una moción de censura. ¿Eso lo tiene atortolado, asustado o envalentonado?



"Lo primero es que la responsabilidad de todos los funcionarios es siempre dar y hacer rendición de cuentas ante el Congreso de la República, como nos corresponde. Vivimos en una democracia, creemos en las instituciones, en su legalidad y estaremos siempre prestos a entregar la información pertinente ante el Congreso", dijo.

El tercer funcionario de gobierno que debería abandonar su cargo es el ministro de Defensa, Diego Molano. Para eso haremos debates de moción de censura en Senado y Cámara la próxima semana. Invito a la ciudadanía a seguir atentamente esas sesiones. — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) May 20, 2021

"Lo más importante es que hemos venido actuando con todo compromiso, dedicación para lograr restaurar el orden y la tranquilidad aquí en las zonas y ciudades más afectadas. Con estricto apego a la ley, con toda pasión, bajo dos compromisos: uno, que todos los colombianos tengan la seguridad de que no se verán afectados por el vandalismo; y segundo, tener la tranquilidad de que en nuestra fuerza pública, sobre todo, haya un respeto por los policías y soldados de Colombia, cuya única función es la preservación de la vida y la tranquilidad de los colombianos", argumentó el funcionario.



Al ministro le han caído críticas de influyentes líderes políticos. Así, por ejemplo, César Gaviria Trujillo dijo: “Nos preocupa que si como lo han hecho en muchas oportunidades la minga bloquea la carretera Panamericana vayan a dispararles a los indígenas para abrir la vía pública, pues las declaraciones del ministro significan que el despliegue de la Fuerza Pública ya ordenada por intervención del Presidente encarne la posibilidad de un matanza de indígenas, ¿No será que el Gobierno ignora que dentro de la búsqueda global de justicia están los derechos de los pueblos indígenas?”.



“Esto puede ser un tema que examine la justicia colombiana y, sin duda, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y diría yo que por el número de muertos que se han generado durante la protesta, por la propia Corte Penal Internacional, de la cual es parte Colombia”, agregó Gaviria.



Ante esto, Molano le dijo a la periodista María Isabel Rueda "Todo el respeto por el presidente Gaviria. Pero hay una afirmación suya de que yo he calificado los bloqueos como actos terroristas. Eso no es cierto".



