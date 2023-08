La Dirección Administrativa del Senado emitió un comunicado en el que se refirió a las declaraciones de los senadores Andrés Guerra (Centro Democrático) y Antonio Zabaraín (Cambio Radical) en medio del debate sobre la reducción de sus salarios. Los parlamentarios afirmaron durante la plenaria que habría legisladores que estarían recibiendo bonos de gasolina y otros beneficios.



Zabaraín dijo durante una intervención que en el Senado había congresistas "de primera y de segunda" y que estos estarían recibiendo beneficios como viáticos y combustible por parte de la Dirección Administrativa.



Luego de estas declaraciones, el senador Jota Pe Hernández, quien presentó la iniciativa para la reducción de los salarios, dijo que radicaría un derecho de petición para conocer detalles de la denuncia.



La respuesta de la Dirección Administrativa tras las denuncias de los congresistas fue inmediata.



"La Dirección General Administrativa del Senado de la República, se permite informar a la opinión pública que no tiene, ni ha suscrito, ningún tipo de contrato cuyo objeto sea la adquisición de bienes o servicios asociados a combustible", se lee en el comunicado firmado por Astrid Salamanca Rahin, directora general del Senado.



Asimismo, la funcionaria señaló que no existe o se ha destinado algún rubro presupuestal para el pago de combustible. "En razón de ello, esta entidad no tiene asignado ningún tipo de recurso a los senadores para dicho propósito", agregó.

🏛️#Comunicado de la Dirección General Administrativa del Senado. pic.twitter.com/MMZdqzftNb — Senado de la República 🇨🇴 (@SenadoGovCo) August 19, 2023



Hay que recordar que este martes se reanudará el debate, luego de que durante la sesión de la plenaria del Senado del pasado miércoles se aprobó la ponencia positiva y se dejó abierto el debate del articulado.



Lo que busca el proyecto es que dejen de recibir la prima especial de servicios, consagrada desde el gobierno de Juan Manuel Santos, y que en total reciban 28 millones de pesos de salario. Esto sería una disminución entre los 8 y 9 millones de pesos en total por legislador.

