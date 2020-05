El Senado realiza hoy su primera audiencia pública virtual

El Senado y el Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos (CAEL) realizan hoy, a partir de las 9 de la mañana, la audiencia pública ‘Colombia hacia una seguridad farmacéutica’, que contará con la participación de expertos en el tema de varios países, así como con tres ministros.



De acuerdo con el senador Jorge Iván Agudelo, promotor del evento, está es la primera audiencia virtual que realiza el Senado, y en ella van a intervenir más de 50 científicos y expertos de 11 países

Según el congresista, una de las principales debilidades que tenemos en el país es no contar con una producción farmacéutica propia, que nos permita dar respuesta las necesidades que se presenten no solo ahora por la emergencia con el coronavirus, sino frente a otras enfermedades, lo que ha dejado en evidencia la dependencia que tenemos de la producción de otros países.



Para el senador esto implica riesgos para la vida humana ante posibles limitaciones de importación de medicamentos e insumos médicos.



Agudelo dijo que su propuesta es que Colombia debe emprender el camino de la formulación e implementación de la política pública de ciencia tecnología e innovación que se orienta la producción de bienes públicos esenciales como los medicamentos.



En la audiencia, que será transmitida por el Canal del Congreso, está previsto contar con la presencia de los ministros de Salud, Fernando Ruiz; Comercio, José Manuel Restrepo; y Ciencia, Mabel Torres.



La cita virtual del legislativo tiene por objetivo, no solo conocer puntos de vista de expertos internacionales y nacionales, sino construir un documento que sirva de punto de partida hacia la seguridad farmacéutica, como parte de una política pública.

“Desde el Senado de la República venimos promoviendo que se diseñe e implemente una verdadera política de ciencia, tecnología e innovación, no solo para hacer frente a la situación actual, sino para garantizar una seguridad farmacéutica”, dijo el legislador.