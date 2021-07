Lo que hay tras la división de la oposición en el Senado

La luna de miel que había vivido la bancada de oposición en el Senado parece estar llegando a su fin a causa de la división que protagonizaron el martes pasado en la instalación de las sesiones del Congreso y tras la cual, al parecer, estaría la puja entre el Pacto Histórico y la Coalición de la Esperanza para el 2022.



La fractura entre los senadores opositores tuvo como hecho central el bloqueo que los demás partidos políticos le hicieron a la postulación del senador petrista Gustavo Bolívar para la segunda vicepresidencia de la corporación. El congresista obtuvo 32 votos, pero el voto en blanco llegó a 66.



Este resultado obligó a que se repitiera la votación, pero con candidatos diferentes. Ante la negativa de algunos partidos de la oposición a cambiar a Bolívar, Alianza Verde, la otra colectividad afincada en esta orilla, postuló a Iván Name, quien fue elegido con 64 votos.



Al parecer, esta fractura venía de tiempo atrás. Según la senadora por los ‘verdes’ Angélica Lozano, impulsora de la Coalición de la Esperanza, el pasado fin de semana varias fuerzas del Pacto Histórico “rompieron” el acuerdo que había entre la oposición para utilizar los 20 minutos que le corresponden de réplica al discurso del presidente Iván Duque en la instalación del Congreso.

“En el 2019 le correspondió al Polo. El año pasado le tocó a Aída Avella por Colombia Humana-Decentes. En el 2021 le tocaba al Verde. Es la bancada más grande de la oposición. En el partido escogimos a Antonio Sanguino. La oposición dijo ‘no, vamos a incumplir, que Sanguino hable solo una partecita, pero el tiempo es compartido’ ", afirmó la congresista.



Con este antecedente, llegaron a la elección de la Mesa Directiva del Senado, el martes pasado, cuando debían escogerse presidente de la corporación, primer vicepresidente y segundo vicepresidente. Para la primera dignidad, Alianza Verde propuso el nombre de Sanguino, a quien gran parte de la oposición no apoyó y por eso solo alcanzó 7 votos.

Bolívar explicó que no lo apoyaron porque la postulación fue a “ultima hora”. Según él, “faltando un minuto para la votación, Angélica Lozano llegó y nos dijo: ‘Vamos a postular a Sanguino’ ”. Bolívar afirmó que ya había unos “acuerdos” para votar por Juan Diego Gómez y por ello no respaldaron a Sanguino.



Luego de esto se produjo la postulación de Bolívar para la segunda vicepresidencia del Senado, el bloqueo que le hicieron las mayorías y la propuesta de los ‘verdes’ del nombre de Iván Name, la cual, según Bolívar, “estaba preparada”.

Lo cierto del caso es que detrás de la fractura de la bancada de oposición en el Senado parecen estar las aspiraciones electorales al 2022 de los dos bloques en los que están divididos los sectores alternativos: el Pacto Histórico, en el que Bolívar es protagonista, y la Coalición de la Esperanza, en la cual está un sector de Alianza Verde.



Aunque la bancada opositora en el Senado no había dejado que esta división la tocara, el incidente con Bolívar desnudó una realidad: que las diferencias entre los seguidores de Petro y la Coalición de la Esperanza parecen irreconciliables.



No se puede olvidar que varios de los integrantes de la Coalición de la Esperanza han rechazado cualquier acercamiento con Petro para el 2022, incluido el propio Sergio Fajardo, con quien algunos sectores de los ‘verdes’ tienen afinidad.



Por el momento no se sabe hasta dónde llegue esta fractura, pero lo cierto es que la llegada de la campaña electoral podría profundizarla.

'Son dos proyectos de estilo de gobierno distintos': Angélica Lozano

¿La fractura en el Senado afectará la campaña al 2022?

En los temas en el Congreso seguiremos actuando como siempre, y la división entre el Pacto Histórico y la Coalición de la Esperanza no es nueva.



¿Y qué opina de presencia de estas dos fuerzas para 2022?

Que es sana, es buena para el país, ya que gana porque hay dos propuestas. Si quieren el Pacto Histórico, está perfecto y es su derecho a escoger. Si prefieren la opción de cambio que lidera el ‘verde’ en la Coalición de la Esperanza, perfecto. Son dos proyectos de estilo de gobierno distintos, y la que manda es la ciudadanía.



Pero el ‘verde’ está dividido en el tema presidencial...

La dirección de Alianza Verde tomó una decisión por unanimidad, con el voto de Inti Asprilla y León F.Muñoz, que no gustan de la Coalición de la Esperanza, y dijo: ‘Vamos a la Coalición de la Esperanza en primera vuelta, y en segunda vuelta vamos a buscar la unidad de los alternativos, ya sea que gane el Pacto Histórico o nosotros’.

'Nos exponemos a que perdamos las elecciones nuevamente': Gustavo Bolívar

¿Qué tan grave es esta división de la oposición?

Es muy grave, porque si hay una posibilidad de que el pueblo o un candidato independiente y sin compromisos con las grandes corporaciones que financian la política en Colombia llegue al poder, es esta que llegará en 2022.



¿Esta fractura cobijará la campaña para 2022?

Alianza Verde está dividido. Hay unas personas que quieren la unión en la consulta de marzo. Hay quienes no quieren jalarle a una candidatura de Sergio Fajardo ni impuesta por la Coalición de la Esperanza. Si ellos y nosotros nos tragamos los sapos que hay tragarse, seguro que nosotros ganamos en primera vuelta.



¿Es posible una unión entre el Pacto Histórico y la Coalición de la Esperanza?

Hemos promovido, incluso desde la campaña del 2018, que nos unamos, pero han sucedido unos hechos que hacen casi imposible esa posibilidad y nos exponemos a que perdamos las elecciones nuevamente.

