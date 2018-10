Por qué Senado cree que hoy podría enterrar moción contra Carrasquilla

Diversas interpretaciones jurídicas ha generado la moción de censura contra el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, en el Congreso, las cuales hacen pensar que la suerte del funcionario parece, por el momento, incierta.



El ministro Carrasquilla ha sido señalado por el senador por el Polo, Jorge Enrique Robledo, y por un sector de la oposición en la Cámara de haberse “enriquecido” mediante una operación financiera que empezó a tramitarse desde cuando fue ministro del gobierno de Álvaro Uribe, entre 2003 y 2007, y que les permitió a 117 municipios recurrir a financiación privada para gestionar proyectos de acueducto y alcantarillado.

Los altos costos de esos créditos terminaron ahogando financieramente a varias de esas administraciones locales.



Carrasquilla, en su defensa, ha dicho que la aprobación de la reforma que les dio vida a los bonos de agua se concluyó cuando él ya no estaba en el Gobierno, y que su actuación como particular en los proyectos financieros estuvo ajustada a la ley.



Los bonos de agua provocaron que el congresista Robledo, en Senado, y un sector de la oposición, en la Cámara de Representantes, propusieran mociones de censura contra el funcionario en las respectivas corporaciones.



Por los lados de la Cámara, la Mesa Directiva citó a Carrasquilla al debate de moción de censura para este miércoles y tienen previsto votar ese recurso el martes de la próxima semana.



Y en la plenaria del Senado está pendiente de ser votada la apelación que presentó Robledo a una decisión de la Mesa Directiva de esta corporación que consideró que la moción de censura contra el Ministro no era “procedente”.

De acuerdo con el presidente del Senado, Ernesto Macías, si se pide la votación de esa apelación en la plenaria de este martes, él la pondrá a consideración de la plenaria.



“Existen dos posibilidades. La primera es que la plenaria confirme la decisión de que la moción de censura no es procedente. En ese caso, según la ley, el tema queda concluido y no se puede revivir en la Cámara”, afirmó Macías.



Esto quiere decir que, para Macías, si el Senado confirma en la tarde de este martes que el recurso contra el funcionario no es procedente, el tema moriría ahí y el debate de la Cámara de Representantes tendría que caerse.



No obstante, el constitucionalista y experto jurista Darío Martínez tiene una interpretación diferente de la norma. Para Martínez, la votación de este martes en el Senado no es “de fondo” sino que es una cuestión de “trámite” y así sea a favor del funcionario, el tema seguiría vivo en la Cámara de Representantes.



“Simplemente lo que haría el Senado es abstenerse de tramitar la moción de censura. El pronunciamiento de fondo es después de escuchar al Ministro y a los citantes. Ahí sí viene una decisión de fondo”, explicó Martínez.



Esto significa, en otras palabras, que para el constitucionalista la votación del Senado que inhibiría a la Cámara de Representantes de realizar la moción de censura contra Carrasquilla es la que habría después de surtido todo el trámite del recurso y no la que se tome sobre su procedencia o improcedencia.



La segunda posibilidad de decisión en el Senado este martes, según Macías, “es que la plenaria decida que la moción de censura debe avanzar y en ese caso la ley me da entre tres y diez días para citar al debate y, posteriormente, a la votación de la misma”.



Para que se tome una decisión en el Senado debe haber 55 votos en uno de los dos sentidos: confirmar que la moción no es procedente o que esta debe avanzar.



La semana pasada, en una primera medición de fuerzas, que se dio para pedir la inclusión en el orden del día de la apelación solicitada por Robledo, quienes apoyaron al congresista por el Polo obtuvieron 41 votos, contra 48 que estuvieron del otro lado.



