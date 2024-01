Senado no pudo pagarle a contratistas y proveedores por no asignación de Minhacienda

Con un breve comunicado, la dirección general del Senado informó que no pudo cumplir con ciertas asignaciones debido a que el Ministerio de Hacienda no les dio los recursos solicitados del PAC. Esto ocurrió con las asignaciones del mes de diciembre.



De acuerdo con la dirección general, "debido a que el Ministerio de Hacienda para el mes de diciembre de 2023 no asignó al Senado los recursos de PAC solicitados, se generó un faltante de fondos", dice el documento publicado este fin de semana y que se conoce este martes.



De acuerdo con el comunicado, esta situación hizo que no se pudieran hace los pagos a "contratistas de prestación de servicios, proveedores, aportes parafiscales de nómina y abono de cuentas AFC".



En ese sentido se comentó que se está trabajando con la cartera dirigida por Ricardo Bonilla "para que esta situación sea resuelta con la mayor celeridad". En ese sentido se anunció que se llegó a un compromiso "de iniciar giros con recursos del PAC para dar cumplimiento a los pagos respectivos".



"Presentamos excusas por esta situación anormal y agradecemos comprensión al respecto", expresó el Senado en el comunicado que es firmado por Astrid Salamanca, directora general.