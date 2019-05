Lanzan alianza política para enfrentar el problemas de las drogas

Partidos independientes y de oposición anunciaron este miércoles una alianza con la que pretenden hacer frente al expendio y consumo de drogas, cambiando el paradigma de la política antidrogas implementada hasta el momento.

"Lo que nosotros queremos, como frente parlamentario, es que seamos capaces de debatir estos temas. Queremos abrir el debate de las drogas", señaló el senador por el Partido Liberal, Luis Fernando Velasco.



El objetivo es introducir el tema en la agenda legislativa y llevar a cabo debates en los que se muestren los resultados de la actual política antidrogas y proponer nuevas soluciones al respecto.



El senador de Cambio Radical, Temístocles Ortega, aseguró: "Tenemos que dialogar y proponer soluciones. Cada vez hay más obligación de formularle al país respuestas. Necesitamos cambiar la política antidrogas".



Velasco por su parte aseguró: "A mi no me gusta la visión del Gobierno para enfrentar el problema de las drogas, ya que es una radicalización de lo mismo que hemos hecho. Es respetable, pero yo tengo el derecho en una democracia de decirle, eso no funcionó, mire las evidencias, comencemos a ver otras opciones".

El senador verde, Antonio Sanguino, insistió en que se trata de una alianza de congresistas de diferentes partidos y que la idea es hacer debates sobre el tema de las drogas ilícitas y presentar proyectos de ley.



En ese sentido anticipó que este 31 de mayo ya tienen previsto realizar una audiencia sobre el tema en Popayán y que van a listar un paquete legislativo para radicarlo a partir del 20 de julio.



