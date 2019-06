Senado eliminó la casa por cárcel para los funcionarios corruptos

El Senado cumplió en la noche de este lunes uno de los temas de la consulta anticorrupción de agosto pasado y fue eliminar la posibilidad de que haya casa por cárcel para los servidores públicos que hayan cometido delitos de corrupción.

La eliminación de este subrogado penal se dio en el último debate del proyecto de ley anticorrupción que presentó la Fiscalía General de la Nación y que cumplió su último debate este lunes en la noche en el pleno de esta corporación.



De acuerdo con el senador por Cambio Radical Germán Varón, coordinador ponente de la iniciativa, entre sus puntos fundamentales estuvo este.



“Servidor público que cometa algún delitos de los que están enunciados en esta ley no podrá pagar casa por cárcel, sino cárcel efectiva, es decir intramural”, afirmó Varón.



Esta norma fue reforzada por el Gobierno Nacional en esta iniciativa y hacía parte del paquete de preguntas contra este flagelo que se le hicieron a la ciudadanía y que, aunque no alcanzó el mínimo para ser aprobado, superó los 11 millones de votos en la consulta de agosto pasado.



El fiscal General (e.), Fabio Espitia, afirmó que, básicamente, se trata de que “una persona que esté condenada por un delito contra la administración pública no tenga la posibilidad de pagar prisión domiciliaria”.



“Sobre los sitios de reclusión es algo que tiene que ver con régimen penitenciario, pero, en todo caso, partiendo del supuesto de que hay prisión efectiva en establecimiento carcelario”, aseguró el Fiscal encargado.



Además de este avance, el senador Varón explicó que se incrementaron las penas para delitos como “concusión, cohecho y prevaricato”, tres de las faltas más comunes contra la administración pública.



Espitia, por su lado, resaltó que el proyecto reestructura “todo lo que tiene que ver con las penas”, salvaguarda “el secreto profesional en lo que tiene que ver con los periodistas” y “reprime fuertemente la filtración de información”.

Conciliación, el siguiente reto

Pese a que superó su paso por el Senado, el proyecto de ley anticorrupción no tiene la suerte asegurada en el Congreso.



El proyecto de ley debe pasar por la conciliación de los textos aprobados en Senado y Cámara y todo parece indicar que en esta última corporación los tiempos para este paso no alcanzarían.



El tema es que muchos de los integrantes actuales de la Cámara de Representantes no estuvieron en la discusión y votación de este proyecto de ley ya que este trámite se cumplió entre julio de 2017 y junio de 2018, tiempo en el que cual estaba el Congreso que terminó labores el pasado 20 de julio.



Ese día, el 20 de julio, tomó posesión el nuevo Congreso, en el cual muchos representantes a la Cámara son nuevos y no conocieron del trámite de la norma. Este hecho hace que para que la conciliación de la iniciativa pueda ser votada en esa corporación deberán aprobarse, previamente, los impedimentos de los congresistas que así lo soliciten, lo cual podría tomar varios días.



La urgencia consiste en que el próximo jueves terminan las sesiones ordinarias del Congreso y si ese día no se ha surtido todo el trámite del proyecto, este quedará archivado.



El texto conciliado podría estar listo este martes y tendría que anunciarse en Senado y Cámara para ser votado el miércoles. Sin embargo, en Cámara no se sabe cuánto tardará la votación de los impedimentos y si alcance a quedar listo antes del jueves.



POLÍTICA