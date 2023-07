El Senado de la República condecoró este jueves a la Comisión de la Verdad, encabezada por el padre Francisco de Roux, su presidente, con la orden de Comendador por su trabajo en el esclarecimiento de la verdad y el posconflicto.



"Este sencillo acto está encaminado en esa dirección, el Senado de la República destaca ante la sociedad el legado de la Comisión de la Verdad para que sea cuidado, respetado y reconocido como fuente de cambio individual y social. Muchas gracias comisionados por su entrega y patriotismo, tengan la seguridad que su labor y sacrificio no será en vano", señaló la senadora Clara López.



El informe final de la Comisión de la Verdad fue entregado el 28 de junio del 2022 tras tres años, seis meses y 28 días de investigación e incluyó los principales esclarecimientos sobre lo que ocurrió en el conflicto armado que ha sufrido el país y las recomendaciones para prevenir y no repetir nunca más la crueldad de la guerra.



"Qué bueno que nosotros en Colombia comprendieramos de lo que somos capaces y cómo tenemos que consolidar lo que hemos emprendido. Tenemos confianza en que vamos a salir adelante y que vamos a conservar el emblema final de la Comisión: hay futuro si hay verdad", dijo de Roux, quien pidió valentía para implementar el informe final.



Congreso Comisión de la Verdad Foto: Prensa Clara López

El padre Francisco de Roux, quien preside la Comisión, presentó ese día las sugerencias clave que resultaron luego de más de 23.000 horas de investigación y deliberación, 14.928 entrevistas individuales y colectivas (en las que fueron escuchadas 28.562 personas en Colombia y otros 23 países), la revisión y contrastación de 1.195 informes sobre la violencia en el país, la indagación en profundidad sobre 730 casos, entre otros insumos.

La comisión escuchó a campesinos, comunidades afros e indígenas, población LGTBIQ, empresarios, profesores, comerciantes, personas exiliadas, exguerrilleros, exparamilitares, exnarcotraficantes, miembros de la Fuerza Pública, académicos e incluso, a todos los expresidentes de la República que siguen vivos.



La entidad también propició reconocimientos de responsabilidad y dignificación de víctimas (como el de secuestro y ‘falsos positivos’), y 17 grandes contribuciones a la verdad (como la del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso junto al último comandante máximo de las desaparecidas Farc, Rodrigo Londoño).

REDACCIÓN POLÍTICA

