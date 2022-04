Con ponencia positiva de los senadores de oposición Iván Cepeda, Feliciano Valencia y Antonio Sanguino el día de hoy se aprobó en primer debate el Proyecto de Ley 251 de 2021 por el cual se aprueba el Acuerdo de Escazú, tratado ambiental y de Derechos Humanos, con seis (6) votos a favor y uno (1) en contra.



Según informó Cepeda, esta votación se da luego de que en la pasada legislatura el primer proyecto de ley radicado fuera archivado sin siquiera votarse.



El nuevo proyecto fue radicado apenas en octubre de 2021. En el mes de diciembre fueron designados los ponentes, y el 16 de febrero de 2022, un mes antes de iniciar la legislatura los senadores de oposición que hacen parte de la Comisión Segunda radicaron ponencia positiva a este importante proyecto para evitar cualquier dilación en su debate una vez iniciado el último periodo de sesiones de este cuatrienio.



Cepeda recordó que, no obstante, el proyecto de ley no había sido anunciado ni puesto en la agenda de la Comisión, y fue a través del Estatuto de Oposición que permite a los partidos declarados como tal decidir la agenda de las comisiones y la plenaria tres veces en cada periodo de sesiones, que se pudo poner a consideración el proyecto de ley.



Es gracias a esta convocatoria de la oposición que el proyecto de ley aprobatorio del Acuerdo de Escazú da un enorme paso para convertirse en ley.



Cepeda, quien presidió la sesión de hoy ratificó la importancia de este proyecto para el país: “Es una gran contribución a la superación de conflictos socioambientales y el desarrollo de mejores capacidades para la paz y la democracia ambiental”.



Por su parte el senador Feliciano Valencia Indicó que es un paso importante para la protección del medio ambiente y también para fortalecer los mecanismos de participación de las comunidades frente a proyectos de intervención ambiental.



“Este es un punto determinante para las comunidades indígenas que apoyan la aprobación del Acuerdo de Escazú”, dijo Valencia.



A su vez, el senador Antonio Sanguino, también ponente de la iniciativa y quien hizo la exposición de la ponencia indicó: “Este proyecto ha sido apoyado por organizaciones como la Alianza por el Acuerdo de Escazú y varias plataformas de defensores del ambiente y de los Derechos Humanos, es gracias a ellas que se da este importante paso”.



Quiénes votaron



Por el sí



1) Feliciano Valencia

2) Iván Cepeda Castro

3) Antonio Sanguino

4) Ana Paola Agudelo

5) Berner León Zambrano

6) Jaime Durán Barrera



Por el no



7) Luis Díazgranados



No asistieron



1) Paola Holguín

2) John Harold Suarez

3) Juan Diego Gómez

4) José Luis Pérez Oyuela

5) Lidio García Turbay



El senador Ernesto Macías presentó constancia de abstención por “razones de conciencia”.



En el continente este tema es especialmente sensible. Hace unos días, el presidente de Chile, Gabriel Boric, firmó la adhesión de ese país al Acuerdo de Escazú, un tratado regional de defensa de los ambientalistas y de los derechos medioambientales que el gobierno de Sebastián Piñera rechazó y que aún debe aprobar el Congreso.



En efecto, una semana después de asumir el poder, el presidente izquierdista cumplió la promesa de campaña de incorporar al país a este tratado ambiental que introduce disposiciones específicas para proteger los derechos de los defensores de la naturaleza en América Latina y el Caribe, donde ocurre el 60 por ciento de los asesinatos de ambientalistas en el mundo.



