Senado avaló, con 64 votos, ascenso de general Martínez

Sin los votos de la oposición y con la mayoritaria de los presentes, este miércoles en la noche, el Senado aprobó el ascenso del general Nicacio Martínez, actual comandante del Ejército y quien ha sido objeto de críticas en las últimas semanas.

La decisión se dio en medio de la votación de las promociones de seis miembros de las Fuerzas Militares y siete de la Policía, la cual se cumplió anoche en el pleno de la corporación.



Los 64 votos por el sí y 1 por el no, a favor del general Martínez, significaron un gran triunfo para el Gobierno y, especialmente, para los miembros de las Fuerzas Armadas, los cuales recibieron un apoyo del Congreso a su labor.



La votación se dio luego de un intenso debate que se desató en torno al ascenso del general Martínez, protagonizado por quienes defendían su promoción y quienes pedían no aprobarla.



La oposición intentó frenar ese reconocimiento, pero no lo logró.



Hace pocas semanas, 'The New York Times' publicó una investigación periodística según la cual el general Martínez sería el responsable de un documento en el que se pedía a la tropa aumentar las bajas, incluso, rebajando los estándares de protección a los civiles.



Este tema se tomó la plenaria del Senado de este miércoles, en la cual varios sectores hablaron de que la responsabilidad política de esos hechos debía asumirla el ministro de Defensa, Guillermo Botero, y no el general Martínez.



El senador Álvaro Uribe salió en defensa del uniformado y dijo que “el tema de las responsabilidades políticas, ojalá siga el debate, lo asumiremos”, y agregó: “Tengo que decirle al país cómo esos ‘falsos positivos’ fueron alternados con falsas acusaciones”.



El senador ‘verde’ Antonio Sanguino habló a nombre de la oposición y recordó los señalamientos que se han hecho contra el uniformado. “Con enorme responsabilidad, sentido de patria, haciendo un reconocimiento a la legitimidad de nuestras fuerzas y en un acto de responsabilidad con Colombia y con el mundo queremos invitar (…) a que no aprobemos ese ascenso y procedamos a la aprobación de los demás”, afirmó Sanguino.



Aunque los senadores del partido Farc no hicieron parte de la votación, Carlos Antonio Lozada, en nombre de la colectividad de la exguerrilla, aseguró que entienden que el ascenso es un reconocimiento y agregó que “reconocemos en ustedes (los miembros de la Fuerza Pública) a unos compatriotas que están trabajando en la construcción de la Colombia del posconflicto. No reconocemos en ustedes enemigos ni adversarios”.



Al final, la votación no dejó dudas sobre el respaldo de la mayoría del Congreso y de los partidos políticos a la labor de las Fuerzas Armadas. La oposición simplemente no votó.



