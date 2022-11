La plenaria del Senado se convirtió este jueves en escenario de una dura polémica alrededor de los proyectos para prohibir las riñas de gallos y las prácticas de entretenimiento con animales.



Aunque este segundo debate en plenaria había sido aplazado hasta tanto no hubiese una discusión sobre la necesidad de hacer audiencias en las regiones para escuchar las comunidades y analizar el impacto social y económico sobre este proyecto, la propuesta animalista parece que encontró otro inconveniente,

El choque se dio básicamente entre el senador casanareño Alirio Barrera y las senadoras Andrea Padilla (Verde) y Esmeralda Hernández (Pacto Histórico). Las dos congresistas señalaron a Barrera de tener conflicto de intereses y que como tal que no podría participar en el debate.



Pero el congresista del Centro Democrático desestimó el ejercicio de las audiencias con comunidades.



“Esa fue una comisión mentirosa, se reunieron con alcaldes y animalistas en las regiones, pero no con quienes pretenden atacar con estas medidas” denunció Alirio Barrera.



De acuerdo con el senador, “se está jugando con el medio de subsistencia de miles de colombianos de escasos recursos que ven en esas actividades el sustento”. En su opinión, “no se ha escuchado a los promotores de dichas prácticas”.



Pero la crítica del congresista del Centro Democrático, quien llegó acompañado por los históricos toreros César Rincón y el ‘Gitanillo de América’, no se detuvo ahí.



También arremetió contra los senadores del Partido Comunes, (antes Farc). “Ustedes han sido llamados el ejército del pueblo, y ese pueblo que ustedes decían defender, es el que hoy quieren mancillar. Y quiero llamarlos para que apoyen ese pueblo y sus actividades de las que ustedes hicieron parte mucho tiempo”, les dijo.



Finalmente, ante lo caldeado que resultó el debate, no se avanzó hasta tanto se realicen algunas audiencias públicas sobre el mismo tema, pero esta vez se oirá el punto de vista de quienes viven de estas actividades.



