Senado aceptó renuncia del magistrado Carlos Bernal

Luego de un debate ente varios congresistas, la plenaria del Senado aceptó este martes en la noche la renuncia del magistrado de la Corte Constitucional Carlos Bernal.



El togado, reconocido por tener posiciones conservadoras en ese alto tribunal, habría esgrimido razones personales y familiares para separarse de esa dignidad.

Previo a la votación, varios senadores dividieron opiniones sobre la dimisión de Bernal. El senador por el partido de ‘la U’ José David Name afirmó que hace tres años, cuando el togado fue elegido, él votó “por un magistrado para cuatro años” y que el servidor tenía “un deber” con el país.



Pero, del otro lado, congresistas como Daira Galvis, de Cambio Radical, afirmó que no había “mecanismo para obligarlo” a que no renunciara a la Corte Constitucional y que el Congreso debía “respetar” la decisión de Bernal.



Al final, la votación fue de 76 votos por aceptar la dimisión y 8 por rechazarla.



