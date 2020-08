Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito bajaría 10 % en su valor

Nubia López, Representante a la Cámara por el departamento de Santander, radicó un proyecto de ley que beneficia a usuarios de vehículos y motocicletas.



“Radicamos un nuevo proyecto de ley para lograr disminuir hasta un 10 % el valor del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), para beneficiar a todos los propietarios de vehículos y motocicletas en cualquier categoría”, indicó la Representante.



La parlamentaria explicó que “durante la crisis vivida por el covid 19, los índices de siniestralidad y accidentes de tránsito han disminuido, permitiendo así mantener una reserva de recursos recaudados desde el 2019, igual es un alivio financiero para las familias colombianas”.



La iniciativa plantea que la Superintendencia Financiera de Colombia, encargada de calcular las tarifas máximas que pueden cobrar las entidades aseguradoras para expedir el SOAT, deberá establecer una disminución de hasta el 10 por ciento en el cobro de la tarifa para los vehículos que en cualquier categoría, no hayan afectado la póliza el año anterior.

@NubiaLope_z radica proyecto de ley para obtener el 10 % de descuento para los usuarios del SOAT / @PartidoLiberal pic.twitter.com/5O4itKYTO2 — Partido Liberal (@PartidoLiberal) July 28, 2020

Otra propuesta en medio de la pandemia

Durante esta época de pandemia ha habido ciertos cambios en los hábitos y rutinas de todas las personas alrededor del mundo. Las empresas y organizaciones de todo tipo han adaptado sus servicios con el fin de solventar necesidades en las nuevas condiciones con las que el mundo ‘reinicia’ su realidad.



Una apuesta de este tipo la hace SBS, compañía aseguradora de vehículos. La empresa propone un seguro que factura por cada kilómetro recorrido.



“Este producto se basa en la telemática, un sistema de datos que a través de monitoreo, provee los datos de uso de cada usuario, lo que fundamenta un producto hecho a la medida de cada cliente: ya no funciona la tarifa única, sino la tarifa de acuerdo a cada usuario, con variables como tipo de vehículo, tiempo de uso del automóvil, distancias recorridos, rutas habituales, y aún más personalizado, hábitos de conducción”, explica la empresa, lo cual deja entrever, en principio, que hasta podrá ‘personalizar’ la seguridad de su carro, su moto e, incluso, su bicicleta.



Este monitoreo a los hábitos y costumbres de los conductores, dice SBS, es posible gracias a la disminución del uso de vehículos a raíz de la pandemia. Al no haber una masificación de automóviles y otros medios de transporte en las calles, se puede hacer un seguimiento medianamente riguroso a cada conductor que desee adquirir este tipo de servicio de seguro.



Con un producto 100 % digital, SBS Seguros le apuesta al no pago de prima cuando el vehículo está detenido, en contextos como el pico y placa o el covid-19.



“Es un producto que los colombianos necesitan ahora, sabiendo que muchos carros deben estar parqueados. Este es el producto más novedoso en el sector de seguros de autos”, dijo Marta Pava, presidente de SBS Seguros.



Se estima que alrededor del 30 % de los automóviles en el país están asegurados.



