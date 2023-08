Este domingo hace un mes, el Congreso comenzó su segundo año legislativo. Aunque es temprano para hacer balances, distintos sectores han cuestionado el ritmo que ha tenido Cámara y Senado en estas semanas. Veedurías y congresistas apuntan a que hay pocas sesiones y que el tema electoral ha terminado limitando el trabajo legislativo. Otros señalan que no ha cambiado mucho y que el ritmo es el esperado.



Al entrar a comparar el tema meramente numérico con un año de elecciones regionales anterior, el de 2019, no han sido tantas las variaciones. Por ejemplo, Senado ha tenido una plenaria más en 2023 que en 2019 y tan solo 15 minutos más de trabajo. Mientras que en 2019 fueron seis plenarias entre el 20 de julio y el 20 de agosto con un total de 21 horas y 15 minutos, en 2023 han sido siete plenarias con un total de 21 horas y 36 minutos.



En el caso de Cámara, hubo más actividad en el anterior año electoral. Mientras que en 2019 fueron siete sesiones que sumaron 30 horas y 55 minutos de labor legislativa, este año se han llevado a cabo seis sesiones con un total de 24 horas y 57 minutos. Sin embargo, el tema cuantitativo no es totalmente concluyente frente al análisis del tema legislativo.

Sesiones extraordinarias en el Senado. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

Por ejemplo, en Senado se ha sesionado más que en 2019. Sin embargo, a esto hay que incluirle que una de la sesiones se tuvo que levantar a los dos minutos de haberse instalado y a la política de su actual presidente, Iván Name, de destinar sesiones enteras a espacios de constancias sin límite de tiempo. Por ejemplo, el 8 de agosto, la sesión fue de cuatro horas y tres de ellas fueron para que los congresistas hablaran de lo que quisieran y sin límite de tiempo.



Dicha política fue criticada por algunos senadores, como Jota Pe Hernández, que cuestionaron que no se tuviera ningún límite de tiempo y pidiieron que se le aprobara una proposición que estableciera un tope de tres minutos por intervención. La plenaria lo rechazó y siguió en esta tarea de darles espacio a los senadores para que hablaran del tema que creyeran pertinente.



Por otro lado, también está el hecho del paro de taxistas del 9 de agosto. Tanto Cámara como Senado tenían agendadas plenarias y fueron suspendidas por cuenta de esta movilización. Aunque hubo críticas debido a que todos los congresistas tienen camionetas y esquemas de seguridad que permitían sus desplazamientos, señalaron que el verdadero problema eran los empleados del legislativo, que no tienen las mismas facilidades para desplazarse en Bogotá.



Más allá de estas eventualidad, hay posiciones encontradas frente a cómo ha sido el primer mes de sesiones. Desde las mesas directivas y algunos legisladores, se apunta a que no hay nada distinto a lo acostumbrado. “El Congreso sigue desarrollando de manera efectiva y de manera autónoma e independiente al poder Ejecutivo sus dos principales labores: control político y agenda legislativa”, le dijo a EL TIEMPO David Luna, de Cambio Radical. Este también rechazó los señalamientos de que la labor legislativa está demorada por el tema electoral: “toda la actuación del Congreso se viene haciendo de manera efectiva y a tiempo. Tal vez a futuro habrá mayor concentración de tiempo en el debate electoral”.



No obstante, el debate electoral ya ha comenzado a afectar el debate. Por ejemplo, este miércoles, cuando la plenaria del Senado discutía el proyecto para que los congresistas se bajaron los salarios, había presión para acabar con el debate antes de la una de la tarde debido a que hubo un acuerdo con las bancadas para que los congresistas tuvieran la tarde libre para viajar a las regiones a desempeñar la tarea electoral. Varios de los presentes recordaron ese compromiso y apuntaron a que ya tenían pasajes comprados. Al final la sesión se extendió unas horas más, pero igualmente se levantó antes de aprobarse el articulado para cumplir con el acuerdo.



Asimismo, cercanos al gobierno que pidieron no ser mencionados por su nombre reconocieron “la agenda en el corto tiempo no se va a mover” y en parte tiene que ver con el tema electoral. Por ejemplo, señalaron que proyectos como la reforma laboral y las ponencias de las reformas a la salud y pensional están sin radicación debido a que aún se está en los diálogos con los partidos para buscar un ambiente favorable a estas. “No hay agenda legislativa del gobierno moviéndose. Solo tenemos proyectos de origen parlamentario”, señaló uno de los que habló con este diario.

Sobre las 3:00 de la tarde se espera que inicia la sesión en la Cámara de Representantes. Foto: Juan Sebastián Lombo

Desde la mesa directiva de Senado dieron explicaciones similares. Estos recordaron que normalmente el Congreso sesiona dos días a la semana, martes y miércoles, y esto no ha cambiado por el momento. A pesar del tema electoral, señalaron, se sigue con estos días para las plenarias. No obstante, reconocieron que hay un pedido para que se cambie las sesiones a lunes y martes y así los congresistas tengan desde el miércoles para hacer proselitismo.



Por otro lado, apuntaron a que el Congreso sigue en su función legislativa, pero es cierto que el ritmo está pausado debido a que la agenda del gobierno predomina y este no ha presentado sus iniciativas. Sin embargo, destacaron, y hasta calificaron “como alguno nunca antes visto”, que el gobierno esté intentando conciliar las iniciativas antes de radicarlas. Supuestamente esto tendría pausado el debate, pero al mismo tiempo garantizaría que los textos tengan un trámite expedito cuando lleguen.



Desde el gobierno, a través del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se reconoció el ritmo de trabajo no ha sido el mejor. “Es normal que cuando comience una legislatura con proceso electoral pase eso. Nuestra idea es que a partir de la próxima semana poner un mejor ritmo”, dijo Velasco en diálogo con EL TIEMPO.



Frente a esto mismo, cercanos al presidente de la Cámara, Andrés Calle, señalaron que el ritmo de trabajo no ha sido malo, pero que ya se ha venido adelantando reuniones con las bancadas para aumentar el flujo de los debates. “El presidente se reunió con las bancadas para definir la agenda legislativa y desarrollar lo más rápido proyectos que están en la agenda”, expresaron. El tema no sería aumentar las sesiones, sino organizar los tiempos y agilizar los procesos en las plenarias.



Frente a la situación en el Legislativo, las organizaciones que hacen seguimiento al Congreso tienen una visión distinta. Desde Congreso Visible, proyecto de la Universidad de los Andes, la directora Laura Wills calificó el ritmo de los últimos días como “lento”. Esta destacó que ha habido actividades de control político y la próxima semana comienza la dicusión del presupuesto, “aparte de eso, se ha hecho muy poco”. Esta apuntó a que el tema electoral ha llevado a que estén centrados en las campañas y no tanto en la labor legislativa.



Una visión similar tiene Floralba Padrón, codirectora del Instituto de Estudios Constitucionales Carlos Restrepo Piedrahita de la Universidad Externado. “Iniciamos sesiones y la agenda legislativa del gobierno y el ritmo del Congreso está quieto”, dijo la académica. Esta recordó que las sesiones se están aprobando las actas de las votaciones de la legislatura pasada y algunas convenciones, “pero no ha habido mucho más. No se están adelantando los debates que se necesitan”.