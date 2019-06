Más gobernabilidad, apuesta de segunda vuelta para alcaldía de Bogotá

Después de varios intentos fallidos, el Congreso logró aprobar este martes la segunda vuelta para la elección de alcalde de Bogotá a partir del 2023, con lo que se espera darle mayor gobernabilidad y legitimidad al primer cargo de la capital del país.

El proyecto de acto legislativo aprobado por la plenaria del Senado estipula que el Alcalde Mayor debe cumplir dos condiciones para ser elegido en una sola vuelta: obtener mínimo el 40 por ciento de los votos y superar en al menos 10 puntos a quien le siga en la votación.



Si estas dos condiciones no se cumplen, los dos primeros candidatos deben ir a una segunda vuelta en la que se definirá quién será el nuevo huesped del Palacio Liévano.



La segunda vuelta para la elección del Alcalde Mayor había sido un propósito de diferentes partidos políticos desde hace tiempo.

Varias iniciativas en ese sentido se hundieron en el Capitolio por no alcanzar el apoyo necesario para ser aprobadas.



En esta ocasión, dos jóvenes representantes a la Cámara por Bogotá –Juan Carlos Lozada (liberal) y José Daniel López (Cambio Radical)– lograron convencer a la mayoría de los partidos políticos para que acompañaran esta idea.



“Buscamos que el alcalde de Bogotá tenga mayor representatividad y así evitar que, como ha ocurrido recientemente, empiecen a proliferar las revocatorias de mandato”, explicó el representante Losada.



Y López afirmó que el objetivo es dar a los capitalinos un mandato ciudadano más amplio. “Buscamos que Bogotá, una ciudad con más de cinco millones de habitantes habilitados para votar, elija, por primera vez, alcaldes con más de un millón de votos”, agregó el congresistade Cambio Radical.

Lo dicho por los dos representantes a la Cámara está respaldado por las cifras, según las cuales, los mandatarios locales no han llegado al millón de votos en una ciudad que, según el censo de población realizado en 2018, supera los siete millones de habitantes.



El politólogo y académico Jairo Libreros destacó que quien sea elegido alcalde de Bogotá en 2023 tendrá “mayores apoyos populares” que le pueden “garantizar” niveles de gobernabilidad “superiores” a los que han tenido los últimos alcaldes.



“Los márgenes de gobernabilidad van a ser mayores y se van a reflejar en mayor legitimidad con los ciudadanos bogotanos y con mejores posiciones para trabajar con los partidos políticos que tienen asiento en el Concejo de Bogotá”, afirmó Libreros.



Patricia Muñoz Yi, politóloga y académica, afirmó que la modificación ayuda a que haya “acuerdos, diálogos y consensos” y que se logren “construir mayorías”, entre la primera y la segunda vuelta, “que lleven a coaliciones y alianzas que permitan que el candidato, a la postre el ganador”, tenga un número importante de votos.

Varias de estas razones también fueron argumentadas por algunos de los impulsores del proyecto de reforma constitucional en el Senado, en la sesión del martes, donde la iniciativa tuvo que superar las críticas de algunos sectores de izquierda.



El senador y exalcalde de Bogotá Gustavo Petro, por ejemplo, manifestó su rechazo a la iniciativa y se preguntó por qué la capital del país sí debe tener segunda vuelta para elegir a su alcalde y el resto de ciudades no.



Dicho esto, varios sectores de izquierda apoyaron a Petro, se retiraron del recinto y no participaron de la votación, en la cual, en cambio, se vio muy activo al expresidente y jefe máximo del Centro Democrático, Álvaro Uribe, quien se paró de su curul y se movió por su bancada en el momento de decidir sobre la iniciativa.



La mayoría de los partidos políticos acogió la iniciativa, la cual no necesita conciliación. El proyecto fue aprobado por 57 votos a favor y cinco en contra.



En el 2017, con motivo del trámite de la revocatoria del alcalde Peñalosa, la Registraduría Nacional había estimado en 45.000 millones de pesos la realización de unas elecciones para la Alcaldía de Bogotá.



Durante el trámite de la enmienda constitucional algunos sectores intentaron que la norma se estrenara este año, pero fracasaron.



