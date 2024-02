Secretario del Senado denunció que no tiene esquema de seguridad

El secretario del Senado, Gregorio Eljach, denunció a través de una carta que no cuenta con el esquema de seguridad mínimo para su protección, por lo que trabajará desde casa hasta que la situación sea solventada. Por su parte, la UNP aseguró que no ha conocido novedad alguna.



Con una carta al presidente del Senado, el senador Iván Name, el secretario Eljach señaló que desde 2012 cuenta con un esquema básico para su protección, suministrado por la policía Nacional. Sin embargo, en los últimos días no ha contado con los miembros de su esquema.



Según Eljach, por un accidente laboral, el jefe de su esquema quedó incapacitado por tres meses. Luego, a finales de enero, el segundo hombre de su seguridad está de vacaciones, por lo que no tiene ninguna de las personas que le presta seguridad.

Protección Gregorio Eljach, secretario general del Senado de la República



“Desde entonces me encuentro sin el servicio de seguridad a cargo de la Policía, para el cabal cumplimiento de mis funciones como secretario general del Senado, lo que implica riesgos serios y ciertos de posibles sucesos indeseables por la delicada misión que cumplo”, añadió Gregorio Eljach.



Según el secretario del Congreso, es una figura de alta exposición por lo que corre riesgo su persona sin un esquema, sobre todo ante “la polarización descontrolada e impredecible que se vive en el país”.



Debido a que no ha tenido respuesta por parte de la Policía para contar con un reemplazo de su esquema, el funcionario anunció que se ve “en la imperiosa necesidad de asumir, con base en las competencias administrativas que tengo, la modalidad de trabajo en casa o trabajo remoto, con el fin de resguardar mi integridad física”, concluyó.



La denuncia del secretario del Congreso ha tenido distintas reacciones. Por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP) se informó que se mantienen las medidas sobre Eljach tal como en periodos anteriores. “La Policía Nacional no le ha comunicado a la entidad novedad alguna. La UNP desconoce si hay alguna circunstancia particular”, añadieron.

Mi solidaridad con Gregorio Eljach quien anunció que trabajará desde su casa por falta de esquema de seguridad.



Por otro lado, el expresidente Iván Duque expresó su solidaridad con el secretario del Congreso y pidió que se soluciones la situación de su esquema lo más pronto posible. “Mi solidaridad con Gregorio Eljach quien anunció que trabajará desde su casa por falta de esquema de seguridad”, dijo Duque.



“Hago un llamado a las autoridades competentes para que se le de pronta solución a esta situación, porque debilitar la seguridad de quien hace cumplir el reglamento del congreso, es afectar el funcionamiento institucional del país”, añadió el exmandatario.