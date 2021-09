¿Se tramita en el Congreso una reforma pensional y laboral disfrazada?

Toda una controversia se ha generado en el Congreso por cuento de un proyecto de ley, de autoría del Centro Democrático, que pretende modificar la vinculación laboral de los jóvenes egresados de educación media, técnica, tecnológica, profesional o del SENA y que los podría dejar con condiciones laborales precarias.

La iniciativa permitiría que los jóvenes recién egresados puedan ser vinculados laboralmente a través de contratos de aprendizaje y no de un contrato de trabajo. El hecho desató las críticas de la oposición, que la consideran una “reforma laboral y pensional disfrazada”.



El contrato de aprendizaje se creó para que los estudiantes puedan hacer sus prácticas de formación teórico prácticas y en contraprestación estos jóvenes reciben un apoyo de sostenimiento mensual, el cual puede estar incluso por debajo del salario mínimo.



"Por tal motivo, no se configura como una vinculación laboral, no establece una remuneración salarial, ni garantías laborales, ni está supeditado a las reglas del Código Sustantivo del Trabajo, limitándoles además su campo de acción frente a la negociación colectiva, obviando así las recomendaciones que la OIT ha hecho frente al punto", indicó la Central Unitaria de Trabajadores hace algunos días.



El senador del Polo Wilson Arias llamó incluso a los jóvenes a las calles si se llega a aprobar esta iniciativa.



“Así es el uribismo: además de una reforma pensional dentro de una ley de mercado de capitales, tramitan en Comisión VII una ley laboral de ‘Primer empleo juvenil’ disfrazada de Contrato de Aprendizaje”, manifestó Arias.



Por su parte, el presidente del Partido Comunes, Rodrigo Londoño, aseguró que esto “precariza los derechos pensionales”.



“Llamo a la ciudadanía a estar muy alerta con estas ‘jugaditas’ del partido de gobierno que ponen en riesgo los derechos pensionales y precarizan los derechos laborales”, apuntó Londoño.





