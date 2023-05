Por segundo día consecutivo, en la Comisión I del Senado se aplazó la discusión de la reforma constitucional que regula el cannabis de uso adulto impulsada por el representante a la Cámara Juan Carlos Losada (Liberal) y la senadora María José Pizarro (Pacto Histórico).



La votación, ahora, quedó para el 5 de junio y si no se vota ese día el proyecto se hundirá por falta de tiempos.

Si bien se hundió una proposición para archivar la iniciativa, hubo polémica porque Fabio Amín, presidente de esta célula legislativa, propuso aplazar el debate porque el senador Julio César Estrada, quien es el reemplazo de Roy Barreras -el Consejo de Estado anuló su elección- no tenía la votación de la plenaria para posesionarse en la Comisión I.

Seguimos en la lucha, convencidos que tenemos los 11 votos que necesarios para aprobar cannabis en @PrimeraSenado



No ha sido fácil, pero con @PizarroMariaJo estamos convencidos que vale la pena defender las libertades y avanzar en una nueva política de drogas.#EsHoraDeRegular pic.twitter.com/LKSdvmNKYT — Juan Carlos Losada (@JuanKarloslos) May 31, 2023

Esto fue rechazado por los opositores a la iniciativa. "Si están seguros que él sí podía llegar hoy, ¿por qué la vamos a aplazar? Es una jugada que quieren hacer porque la otra semana ya tienen un voto más, que es el de De la Calle (Humberto). Así lo veo yo. ¿Por qué la vamos a aplazar si ya están seguros que no se está cometiendo ninguna irregularidad", se preguntó el senador de la Alianza Verde Jota Pe Hernández sobre si Estrada podía o no participar de la votación.



De la Calle no asistió al debate porque se encuentra en la Feria del Libro de Madrid presentando su nueva novela. En su momento, Losada cuestionó el viaje del senador, ya que se fue varios días antes de su participación en el evento.



"Ojalá no nos haga falta su voto para la regulación del cannabis hoy porque, a pesar de que su evento es el 2 de junio, usted decidió irse hoy y no asistirá a la votación. Tremendo acto de irresponsabilidad. Igual con Jurisdicción Agraria que es proyecto del acuerdo de paz", aseguró esta semana el representante.

#EsHoraDeRegular el #CannabisDeUsoAdulto



Continúa la discusión y votación en 7mo. debate en @PrimeraSenado.



Necesitamos 11 votos para su aprobación y así seguir avanzando en una nueva política de drogas.



En vivo 👉 https://t.co/Z8RuZBefHK#LaMataNoMata pic.twitter.com/uQR7AsCILx — Juan Carlos Losada (@JuanKarloslos) May 31, 2023

En la Comisión hay ambiente para aprobar el proyecto pero esto solo será hasta el lunes, fecha límite porque si no se vota ese día ya no cumpliría con los plazos establecidos por la ley para llegar a la plenaria.



"Seguimos en la lucha, convencidos que tenemos los 11 votos que necesarios para aprobar cannabis en la Comisión I de Senado. No ha sido fácil, pero con María José Pizarro estamos convencidos que vale la pena defender las libertades y avanzar en una nueva política de drogas", aseveró el representante liberal.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA