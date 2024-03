Se salvó: Senado niega Moción de censura contra el ministro de Defensa, Iván Velásquez

A la oposición no le alcanzaron los votos para sacar a Iván Velásquez de su cargo como ministro de Defensa. Con una votación de 55 contra 28, el Senado negó la moción de censura en contra de Velásquez. En una misma jornada se salvaron los ministros de Salud y Defensa.

Iván Velásquez enfrentó el séptimo intento de la oposición por aplicarle una moción de censura a algún ministro del gobierno Petro. Sin embargo, la propuesta no tuvo la acogida suficiente. Esto a pesar de que el ambiente político está enrarezido por cuenta de la propuesta del presidente Gustavo Petro de ir a una asamblea constituyente.

La sesión fue sin mayores preámbulos o discursos. Mientras se completaba el quórum se vio al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, yendo por cada escaño para hablar con los senadores. La estrategia le funcionó, pues alcanzaron los votos para tener un colchón lo suficientemente abultado para que el cargo de Velásquez no quedara en duda de ninguna manera. A esta votación le siguió el intento del gobierno por comenzar la discusión de las ponencias de la reforma pensional.

La moción de censura

El pasado martes, 12 de marzo, Iván Velásquez enfrentó el segundo intento de moción de censura en su contra. El senador Johnatan Ferney Pulido Hernández, más conocido como Jota Pe Hernández, de la Alianza Verde, fue el que lideró el debate de moción de censura en contra del ministro de Defensa, Iván Velásquez. No solo lo citó sino que fue el primer en tomar la palabra. Hernández comenzó cuestionado al gobierno de Gustavo Petro pues ya no hace recuento de masacres y de líderes sociales.

Pulido Hernández fue bastante crítico ante la continuación de las masacres en el país y muerte de líderes sociales. Asimismo llamó la atención por los temas acordados con el Eln en las distintas mesas de negociación.

Miguel Uribe siguió en el atril, su intervención se dirigió en un global sobre la seguridad, 'la paz total' y otros programas del gobierno Gustavo Petro. "Estamos cerca de la toma Guerrillera más grande de todos los tiempos", fue el mensaje del senador del Centro Democrático.

Paloma Valencia también se unió a los citantes. Esta se centró en que en el gobierno Petro ha habido un retroceso grande, que incluso tendría números de violencia y de alzados en arma por encima de los números de 2014. La senadora cuestionó un retroceso en el número de incorporaciones en la Fuerza Pública y en los níveles altos de la comandancia. Asimismo llamó la atención en que más de 6.000 uniformados han dejado la Policía.

Finalmente, llegó el momento de defensa del ministro Velásquez. Delante del micrófono, el funcionario decidió comenzar por un mensaje a los partidos políticos, indicando que la seguridad no involucra ideologías. "No nos puede importar para sesgar debates", dijo.

Luego, aseveró que su departamento "no oculta las cifras".

A reglón seguido, aseguró que el Gobierno no tiene "excusa" para no darle mantenimiento a los helicópteros UH-60. "Pero hay afirmaciones como las que hace el senador Pulido como el carro bomba de Ocaña que no era un carro bomba. Sí había un carro que tenía residuos de ladrillo y pólvora negra, pero no era un carro bomba", dijo.

Asimismo, desmintió un video presentado por el parlamentario de la Alianza Verde en el que presenta a unos menores con un exjefe de las disidencias de las Farc, Leider Johany Noscué, alias Mayimbú: "A Mayimbú lo mataron el 13 de junio de 2022, es decir, antes del 7 de agosto de 2022, y este video hace referencia a la presencia de unos menores con Mayimbú, significa que es un hecho del gobierno anterior", expresó.

También tuvo palabras sobre la elección de la nueva fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo: "Esperamos que ahora tengamos una Fiscalía independiente, dedicada a la investigación penal; esperamos que lo que ha sido un anhelo del país en la lucha contra la impunidad y la corrupción sea una realidad ahora".

Luego se refirió al problema de la extorsión de los grupos armados ilegales, subrayando que "hemos hecho cuanto hemos podido y hemos continuado fortaleciendo nuestra acción en contra de esa criminalidad y las cifras pueden demostrarlo".