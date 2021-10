Retiran proyecto que daría bonificación a congresistas con buen desempeño

Sin siquiera haber pasado el primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, el congresista Andrés García Zuccardi anunció en su cuenta de Twitter que retiró el proyecto que proponía dar bonificaciones a congresistas y a otros servidores públicos por buen desempeño en sus labores.



“Es falso que el proyecto que presenté pretenda aumentar el sueldo de los congresistas. Por el contrario, busca que servidores públicos (y congresistas) tengan un básico y pago por gestión, como es usual en varios países del mundo”, escribió García.



El senador señaló en un video que su objetivo al presentar dicho proyecto era que a los servidores “se les pague por su trabajo y rendición de cuentas [...] y que la remuneración sea por su desempeño”.



García Zuccardi también agregó que no había ambiente para una discusión técnica, a causa de factores como la polarización, la injusticia y la indignación.

Es FALSO que el proyecto que presenté pretenda aumentar el sueldo de los congresistas. Por el contrario, busca que servidores públicos (y congresistas) tengan un básico y pago por gestión, como es usual en varios países del mundo.#EficienciaEnRecursos #PensemosDiferente pic.twitter.com/lj5O771YV1 — Andrés García Zuccardi (@AGarciaZuccardi) October 8, 2021

Este proyecto de ley ya había sembrado polémica en el Congreso por pretender “fijar una remuneración variable para los congresistas y demás funcionarios públicos”.



Uno de los principales detractores fue el también congresista Mauricio Toro, quien afirmó, en un video compartido en redes sociales: “Si realmente fuera un sistema variable, como los que existen en el sector privado, esto implicaría un menor pago para los congresistas que no cumplan con su trabajo o no asistan a las sesiones, pero este proyecto solo habla de pagos adicionales a los actuales”.



🚨Lo que nos faltaba: quieren aprobar bonificaciones salariales para los Congresistas!



¡Otro gol a la ciudadanía! Cuando en las calles se exige reducir sus salarios, el Congreso quiere aprobar todo lo contrario!#NosTocóALosCiudadanosSerPolíticoshttps://t.co/J4prJ0IceT pic.twitter.com/aFEAwcXuk2 — Mauricio Toro (@MauroToroO) October 5, 2021

Toro también tachó al proyecto como “inoportuno, un golpe a la cara de los ciudadanos”.



En Twitter, García aseguró que retiraba dicha propuesta debido a la polarización y a las noticias falsas.



“Me llama la atención que el sueño de todo colombiano, que es controlar el gasto fiscal de los funcionarios públicos, no sea aceptado por cuenta de una interpretación política”, afirmó.

