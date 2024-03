'Se podría estar presentando sesgo político': Pizarro tras fallo del Consejo de Estado

La senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, habló con EL TIEMPO después de que el Consejo de Estado anuló su elección como vicepresidenta del Senado. Dijo que el fallo es contradictorio y alertó por un posible sesgo político.

"La elección de María José Pizarro Rodríguez como primera vicepresidente de la cámara alta del Congreso desconoce lo dispuesto en el artículo 40 de la ley 5a de 1992, por cuanto pertenece a la agrupación que más curules ostenta en esa corporación pública y, en consecuencia, se deberá declarar la nulidad de su elección en dicha dignidad", comunicó el alto tribunal en la noche de este jueves 7 de marzo.

¿Cómo recibe la decisión del Consejo de Estado que tumbó su elección como vicepresidenta del Senado?



Senadora María José Pizarro Foto:Prensa Senado

Ese fallo tiene que generar muchas preocupaciones en términos democráticos. Por su puesto, siempre respetamos y respetaremos las decisiones de la justicia, pero tengo que manifestar mi inconformidad con esta decisión porque con el fallo, el Consejo de Estado se contradice con otras decisiones que han declarado la nulidad electoral por doble militancia para senadores del Pacto Histórico. ¿Por qué? Porque precisamente esos fallos por los que salen estos senadores es porque supuestamente habrían apoyado a personas que no eran de sus partidos, pero sí hacían parte de una misma coalición. Es decir, de facto no se está reconociendo la coalición. Somos personerías jurídicas diferentes. La coalición deja de existir en el momento en que se da la elección y por eso hemos insistido en el partido único.

¿No queda conforme usted con la explicación del alto tribunal?



Evidentemente no. Al contrario, lo que me preocupa es que se podría estar presentando un claro sesgo político en este tipo de decisiones contradictorias entre sí. Les tiene que preocupar a la democracia y a los partidos porque, entonces, ¿cuáles son las garantías? Es un llamado de atención al Congreso de la República, pues urge una reforma política que deje las reglas claras, y que no sea sobre la marcha de jurisprudencias, que en este caso se contradicen, y así podamos tener certezas de cómo podemos actuar. Hoy no hay ninguna certeza.

Con todas estas decisiones del Consejo de Estado, que les ha tumbado varias curules por doble militancia, ¿cree que hay una especie de persecución judicial?



Aquí se podría estar presentando sesgo político y eso me parece absolutamente preocupante. Además, soy la única mujer en las mesas directivas del Senado y de la Cámara de Representantes, es decir, ni si quiera se están teniendo en cuenta los derechos de las mujeres a la participación política, que siempre hemos estado en minoría. Esto no tiene una estrecha relación con el fallo, pero, por supuesto, un día como hoy no puedo dejar de ponerlo de presente porque esto es el tipo de barreras que tenemos que enfrentar las mujeres no solamente para participar en política, sino para poder construir una carrera política sólida.

Debate de la reforma pensional. Foto:Sergio Acero Yate / El Tiempo

¿Qué acciones emprenderá para mantener la vicepresidencia?



Revisaremos cuáles son las herramientas jurídicas que tenemos para poder defender nuestros derechos políticos.

¿Cómo analiza las tres sesiones del debate de la reforma pensional, marcado por el rompimiento del quorum?

Hasta donde sé, tú puedes estar ausente hasta por tres sesiones sin justificación. Durante tres sesiones se ha roto el quorum. Hemos votado 59 impedimentos, nos quedan 17, mucho más rápido de lo que se había avanzado en la Cámara en la reforma de la salud, donde duraron mes y medio votando impedimentos. En todo caso, es un llamado a la responsabilidad, los ciudadanos votan por congresistas para que vayan al Congreso de la República, debatan de cara al país, tomen las decisiones y ese es el respeto que hay que tener por las decisiones que se toman en el Congreso. Aunque es un estrategia que puede ser válida, nosotros fuimos oposición y nos quedamos en todas las sesiones y dábamos el debate.

El presidente Petro dijo que el Congreso, a través del presidente del Senado, se “jacta” de no aprobar la reforma pensional. ¿Usted cree que es así?



María José Pizarro. Foto:Archivo - Juan David Cuebas. EL TIEMPO

Lo cierto es que la ponencia estaba radicada desde octubre y no se debatió. Vamos llegando a marzo, pero lo cierto es que desde que se acordó poder reanudar la discusión, esta se ha dado. Esperamos que así siga, que se den las garantías para avanzar rápidamente y no por el Gobierno, no es por nosotros, es porque hay millones de adultos mayores que no tienen nada y sería la mejor noticia para nuestros padres, nuestras madres, que puedan recibir un mínimo de dignidad después de toda una vida de trabajo. No es por el capricho de una bancada, tenemos un sistema que va a quebrar, que no garantiza pensiones.

¿Por qué volver a mover una reforma para permitir el transfuguismo, como la que radicó el Pacto Histórico esta semana?

Nosotros tenemos unas fuerzas políticas que no son fuerzas políticas cohesionadas. Hay una incoherencia. Hay personas de la ultraderecha en partidos que son de origen progresista. O se puede encontrar, inclusive, personas de ideas liberales en partidos ultraconservadores. Lo que necesitamos hoy, además de una reforma política, es reorganizar las fuerzas política. Tenemos más de 35 partidos políticos en nuestro país, tenemos toda una serie de incertidumbres como el mismo fallo que comentábamos al principio que me saca de la vicepresidencia. Se necesita fortalecer la ideología partidaria y fortalecer los partidos, de fomentar la cultura política, que la gente sepa ideológicamente por quién vota. Pero no puedo votar a edil por el Centro Democrático, a concejal por la Alianza Verde, a alcaldía por el Polo y a gobernación por ‘la U’. Entonces, ¿dónde está la coherencia política? Es necesario que las fuerzas se puedan reorganizar.

Y eso facilita la estructuración del Pacto como un partido único...



Por su puesto, lo he dicho y lo he defendido desde el primer momento, es hacia donde debemos transitar después de haber conformado una coalición. Precisamente, además hoy, por el fallo que me saca de la vicepresidencia del Senado, es transitar hacia la conformación del partido único. Pero dentro de las fuerzas políticas hay distintas personerías, distintas historias y distintas identidades. Conformar un partido único es el destino del progresismo.

MATEO GARCÍA - REDACCIÓN POLÍTICA - En X: @teomagar