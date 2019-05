¿Se podía posesionar Soledad Tamayo en la curul de Aída Merlano?

La decisión del Senado de permitir que Soledad Tamayo, en representación del Partido Conservador, asumiera esta semana como senadora en la curul que había ganado la hoy detenida Aída Merlano, generó todo un debate jurídico y político.

Para algunos, en este caso debió aplicarse la figura de la silla vacía y no darle la opción a los conservadores de que subieran a la siguiente en la lista para ocupar esa curul, pero la presidencia del Senado consideró que no.



Para tomar esta decisión en el Senado se tuvo en cuenta el hecho de que el Consejo de Estado ya declaró la nulidad de la elección de Merlano, figura para la cual no aplica la silla vacía.



El propio presidente del Senado, el uribista Ernesto Macías, le informó a la plenaria el pasado miércoles que una decisión del 16 de mayo declaró la nulidad de la elección de la senadora Merlano, quien está siendo investigada por las autoridades por supuesta compra de votos.



Según la secretaría de esa corporación, a la curul de Merlano no se le podría aplicar la silla vacía porque todavía no existe una condena contra ella por delitos electorales.



Y en eso coincidió el el exprocurador Jaime Bernal Cuéllar, quien dijo que al declararle la detención en un proceso penal a Merlano, inicialmente se dio una silla vacía y como tal esa curul no se podía contabilizar, “pero al decretar la nulidad el Consejo de Estado se puede nombrar el reemplazo pues ella no se puede posesionar”.



Y a renglón seguido el jurista hizo el resumen: “Inicialmente es reconocida como congresista por el CNE, tras esto viene la detención y se da la silla vacía y al decretar la nulidad le quitaron la condición congresista y se puede posesionar el que sigue en lista”.

Para la senadora Paola Holguín (Centro Democrático) “en el caso de Aida Merlano no había silla vacía” y dijo que por eso el Senado aclaró que era “nulidad parcial”, razón por la que pudo posesionarse ante la plenaria.



Sin embargo, la senadora verde Angélica Lozano sí expresó su total rechazo a que se hubiera dado vía libre a esa posesión.



“Sus delitos electorales (los de Merlano) dan lugar a silla vacía”, dijo la congresista. Para ella, en su fallo el Consejo de Estado “no ordenó llamar ni posesionar a otra persona de lista conservadora” y que como tal “la curul de Merlano debe quedar vacía”.



Y en un sentido muy similar se pronunció Armando Novoa, exmagistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), quien dijo que el artículo 134 del Constitución establece que no podrá ocuparse una curul vacante si la razón es una orden de captura en investigación por delitos contra mecanismos de participación democrática.



“Aida Merlano está detenida por orden de la Corte Suprema que la investiga por corrupción al sufragante. Su posesion es ilegal, debe haber silla vacía pues la norma establece que no podrán ser reemplazados”, aseguró.



