¿Se necesita Constituyente o hay las normas para enfrentar el remezón?

Los partidos políticos se pasaron toda la tarde del miércoles, en el Capitolio, analizando y explorando las posibles salidas al remezón institucional que provocaron la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre Jesús Santrich y la renuncia del fiscal General, Néstor Humberto Martínez y aunque algunos comenzaron a hablar de salidas radicales, como una Constituyente, otros se decantaron por llamar a la calma y aplicar las normas vigentes.



Las decisiones de la JEP sobre el exguerillero de las Farc, quien fue cobijado con la garantía de la no extradición, y la dimisión del jefe del ente investigativo, cayeron como un baldado de agua fría entre varios sectores políticos.

El ambiente este miércoles en el Capitolio, donde solamente estaba previsto que sesionaran algunas comisiones del Senado y la plenaria, en la tarde, se enrareció desde la mañana, cuando se conocieron las dos noticias.



De hecho, la Comisión Primera del Senado, citada para las 10:00 de la mañana de este miércoles, sesionó apenas unos pocos minutos, durante los cuales senadores como Roy Barreras, de ‘la U’, y Carlos Antonio Lozada, del partido Farc, hicieron referencia al caso Santrich. En ese momento no se conocía la renuncia del Fiscal General.



Conocida la dimisión de Martínez y ante los asomos de una crisis institucional, las bancadas del Centro Democrático y el Partido Conservador decidieron reunirse, por separado, para analizar el tema, y un grupo de congresistas de otros partidos políticos hicieron lo propio. Todo en el recinto del Capitolio era un hervidero en la tarde del miércoles.



Por los lados del uribismo se comenzaron a escuchar voces que proponían una Constituyente, como la del senador Santiago Valencia, quien afirmó que “la justicia tocó fondo”. En esto fue apoyado por su colega y copartidario José Obdulio Gaviria. “La salida puede estar por la vía de una reforma de la justicia en una gran Constituyente”, afirmó Gaviria.

La decisión de la #Jep sobre Jesús Santrich ratifica lo que hemos dicho desde el principio, una justicia hecha a la medida de las FARC para lograr impunidad. Lo que queda ahora es una Asamblea Nacional Constituyente para reforma la #Jep y la #Justicia#ConstituyenteYa pic.twitter.com/XozFSOOFFT — Santiago Valencia G. (@sanvalgo) 15 de mayo de 2019

Los conservadores concluyeron sus análisis con una dura mención del presidente del partido, Ómar Yepes, quien afirmó que “la JEP se suicidó” con la decisión de librar a Santrich de la extradición y propusieron una reunión de los garantes del acuerdo de paz “para reformar de forma inmediata los excesos que viene cometiendo” esa jurisdicción.

Salidas en las normas

Pero casi de inmediato se produjo la respuesta de sectores de partidos políticos declarados en independencia, como Cambio Radical y el Liberal, y de algunos congresistas de ‘la U’, colectividad declarada aliada del Gobierno, pero que en las últimas semanas actúa por fuera de él, los cuales rechazaron la propuesta de los uribistas.



“El caos que algunos pregonan no existe. Las soluciones están previstas en nuestra Carta Política”, dejaron sentado en un comunicado que suscribieron congresistas como Luis Fernando Velasco y Guillermo García Realpe, liberales; Temístocles Ortega, Rodrigo Lara y Richard Aguilar, de Cambio Radical, y Roosevelt Rodríguez, John Jairo Cárdenas y Roy Barreras, de ‘la U’.

Lara afirmó que “esta situación no debe aprovecharse para sembrar un caos institucional ni puede utilizarse para apelar, de manera oportunista, a un cambio del orden constitucional”, mientras que Velasco aseguró que “hoy estamos frente a una crisis, no frente a un caos”.



“Con el mayor de los respetos, pienso que hubo una reacción desproporcionada del señor Fiscal”, afirmó García Realpe.



Varios observadores llamaron la atención en que en el comunicado oficial del Centro Democrático, emitido caso sobre las 10:00 de la noche del miércoles, al final de la jornada, no hubo ninguna mención expresa sobre la posibilidad de una Constituyente, la cual, al menos por lo visto este miércoles, no pareció caer bien en las mayorías partidistas del Congreso.

Llamado de Duque

En lo que sí fue enfático el presidente Iván Duque en su mensaje de la noche del miércoles fue en el llamado a los partidos políticos para defender una herramienta de cooperación con Estados Unidos que, según él, parece tener "algunos enemigos": la extradición.



“Convoco a los partidos políticos para que adelantemos las reformas necesarias que nos permitan cerrarles las puertas al narcotráfico, a la impunidad, y fortalecer la extradición como uno de los mecanismos que han probado su eficacia en la lucha contra los criminales transnacionales”, afirmó el jefe de Estado.

Nuestro país no cohabitará con el narcotráfico, que representa perturbación del orden público, que amenaza estabilidad institucional. El debilitamiento de herramientas como la extradición es una amenaza que vamos a enfrentar con todas las opciones que nos brinda la Constitución. pic.twitter.com/xSZQBT7nfy — Iván Duque (@IvanDuque) 16 de mayo de 2019

Su llamado coincide con la lucha que libró el Gobierno en el Congreso para que al menos una de las objeciones a la ley estatutaria de la justicia para la paz fuera aprobada y que tenía que ver con cerrar la puerta, de alguna manera, a la posibilidad de que terceros que no hubieran participado directamente en el conflicto puedan evadir la extradición, si aportan verdad al sistema, cuya vigencia, finalmente, quedó en manos de la Corte Constitucional.



Ese alto tribunal será el encargado de estudiar si esa objeción alcanzó los votos necesarios para ser negada o si no. Varios expertos han dicho que en caso de que la Corte determine que no se alcanzaron los votos para rechazar los reparos en el Senado, el proyecto debe ser sancionado por el Presidente, pero excluyendo los apartes objetados.



Sea cual sea la salida que termine imponiéndose desde el punto de vista político, lo cierto es que el Gobierno y el uribismo, al menos por lo visto en las últimas semanas, no parecen contar con el apoyo necesario para impulsar las reformas de las que habló el presidente Duque en la noche del miércoles. Y, por lo dicho por otros sectores políticos, las mayorías parecen inclinadas a apelar a las salidas previstas en las normas y no arriesgarse a una Constituyente que, como se dice coloquialmente, se sabe dónde comienza, pero no dónde termina.



