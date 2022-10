'Pasaporte', el caballo con el que el senador Alirio Barrera, del Centro Democrático, entró hasta el Capitolio hace unas semanas como una muestra de protesta, murió en la noche de este jueves en Casanare.



El equino murió en la finca de Barrera, al parecer por la mordedura de una culebra, de acuerdo con los primeros indicios.

“Murió mi amigo, mi compañero MI PASAPORTE. Mi caballo. Qué dolor se siente. Ayer a las 10 pm lo consentí antes de irme a dormir, como siempre, y hoy lo encuentro Muerto. Al parecer me lo mordió una culebra", señaló el congresista.



Barrera anunció que se harán los exámenes correspondientes para saber qué le paso al animal.



"Yo quería mucho mi caballito. A mi Dios le doy gracias por haberme dado el honor de montar en sus lomos. Gracias mi 'Pasaporte', vivirás en mi recuerdo y en el de los colombianos como símbolo de PATRIOTISMO”, destacó el congresista a través de sus redes sociales.



