¿Se hundirá la reforma de la salud tras derrota del Gobierno en Senado? Así están las cuentas

La polémica reforma de la salud del gobierno del presidente Gustavo Petro vivirá este miércoles 3 de abril uno de sus días más decisivos desde que se radicó en el Congreso de la República, hace 14 meses.

Después de mes y medio de intentos de la Casa de Nariño por consolidar unas mayorías, aprovechando que la Comisión VII está en manos de una de sus aliadas, la senadora del Pacto Histórico Martha Peralta, quien no convocó a esa célula legislativa desde el reinicio de la legislatura, el 16 de febrero, este martes las mayorías decidieron que se inicie la discusión del tercer debate de la iniciativa, hoy virtualmente hundida.

Reunión de los 9 senadores que votarían por el archivo de la reforma de la salud Foto:Cortesía Compartir

Fue una sesión en la que derrotaron al Gobierno, que propuso concertar una nueva ponencia e insistió en que no retiraría el texto, que hoy tiene nueve de 14 votos en contra.

"Proponemos construir entre todos una sola ponencia", aseveró el jefe de la cartera política. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por su parte, señaló que están dispuestos a “lograr entendimientos”.

Pero la respuesta de los senadores de la Comisión no fue la esperada por el Gobierno. "Si quiere no hagamos sesión de aquí al 20 de junio y no hagamos nada. La posición nuestra no va a cambiar. El proyecto igual no va a pasar. O hacemos el debate este miércoles o dilaten", respondió el senador liberal Miguel Ángel Pinto.

Aprobación de la reforma de la salud en Cámara Foto:Néstor Gómez. EL TIEMPO Compartir

En una muestra de poder, los nueve senadores que han manifestado votar a favor del archivo del proyecto, contrario a lo que pretendía Peralta, decidieron acudiendo al Estatuto de la Oposición, que la sesión sea este miércoles, pues la intención de los opositores es archivar el proyecto lo más pronto posible y así evitar que el Gobierno tenga margen de maniobra.

El primer escenario

En primer lugar, los congresistas de la Comisión VII esperan comenzar a votar los impedimentos. Son 14 senadores y este trámite no duraría más de una hora. Posteriormente, la idea es discutir la ponencia de archivo, que según el trámite legislativo es la primera en ponerse en consideración.

Ese texto fue radicado por ocho senadores: Honorio Henríquez y Alirio Barrera, del Centro Democrático; José Alfredo Marín y Nadia Blel, del Partido Conservador; Lorena Ríos, Colombia Justa Libres; Miguel Ángel Pinto, Partido Liberal; Berenice Bedoya, de la ASI, y Norma Hurtado, ‘la U’, quien a última hora decidió acompañar la radicación de la ponencia el pasado 12 de marzo.

El ministro de Salud, izquierda, mientras 9 senadores estaban reunidos. Foto:Cortesía Compartir

Además, Ana Paola Agudelo, del Mira, manifestó públicamente su intención de votar a favor del archivo

En ese escenario, la reforma se hundiría, pues los cuatro votos de los senadores Pacto Histórico que hacen parte de esa célula legislativa no alcanzarían. Ni siquiera con el apoyo del senador Fabián Díaz, de la Alianza Verde, quien radicó una ponencia alternativa que no tuvo mayor acogida.

El segundo escenario

Ante la imposibilidad de concertar la última carta que le quedaría al Gobierno serían las recusaciones. En principio, si los senadores presentan adecuadamente sus impedimentos, no habría lugar a las recusaciones, que resuelve la Comisión de Ética. Así lo señala el reglamento del Congreso: "La recusación procederá siempre y cuando, el Congresista recusado haya omitido solicitar que se le acepte impedimento por presunto conflicto de intereses en que pudiere estar incurso".

Gustavo Petro - Senadores opositores a la reforma de la salud Foto:Presidencia - Prensa Nadia Blel Compartir

Por eso, la idea de los senadores es no abrir la puerta a posibles recusaciones, ya que con estas se intentará cambiar el quorum para que las cuentas sean más favorables para el Ejecutivo.

Precisamente, en la Comisión de Ética, conformada por 11 senadores, el Gobierno tiene unas mayorías más favorables.

De esta célula legislativa hacen parte Miguel Ángel Barreto (Conservador), Andrés Guerra (Centro Democrático), Carlos Abraham Jiménez (Cambio Radical) y Jonathan Pulido, conocido como Jota Pe Hernández (Alianza Verde). Este grupo podría considerarse como opositor.

También están los de Gobierno: Mientras tanto, Imelda Daza (Comunes), Martha Peralta (Pacto Histórico), Isabel Cristina Zuleta (Pacto Histórico) y Carlos Andrés Trujillo, que si bien es del Partido Conservador, es aliado del presidente Gustavo Petro.

Y los 'independientes' serían Julio Elías Chagüí (partido de 'la U'), Juan Diego Echavarría (Partido Liberal) y Jhon Jairo Roldán (Partido Liberal).

Si el Gobierno logra los apoyos de estos últimos para aceptar las recusaciones de los opositores a la reforma, la iniciativa podría revivir o, por lo menos, la Casa de Nariño tendría margen de maniobra.

Pero no solamente son los votos. El calendario también está en contra de la reforma. Si no está aprobada el 20 de junio se hundirá por falta de trámite.

MATEO GARCÍA - REDACCIÓN POLÍTICA