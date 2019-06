Se hundió proyecto que acababa con casa por cárcel para corruptos

Tal y como se había previsto, el proyecto de ley anticorrupción presentado por la Fiscalía General de la Nación y que contemplaba cárcel efectiva para los funcionarios corruptos se hundió en el Congreso.

A la iniciativa solamente le hacía falta la conciliación de los textos aprobados en Senado y Cámara, paso que finalmente no se pudo dar ya que ese texto nunca llegó para ser anunciado por las plenarias de las dos corporaciones.



Una de sus principales novedades era la eliminación de la casa por cárcel a los servidores y exservidores públicos condenados por delitos de corrupción, lo que estaba también en la consulta anticorrupción de agosto pasado.El ambiente entre varios congresistas, según lo pudo confirmar EL TIEMPO, tampoco era muy favorable para que la iniciativa saliera adelante.

Este diario pudo establecer que el Gobierno Nacional no citará sesiones extras para salvar este proyecto en particular ya que considera que el trámite legislativo no lo permite.



POLÍTICA