En la Comisión Primera de Cámara, se archivó un proyecto que buscaba que los electos por voto popular se sometieran anualmente a una revisión médica. El proyecto era de la autoría del representante Carlos Felipe Ovalle y apenas había sido radicado hace tres semanas. No sobrevivió a la proposición de archivo de David Racero.



La iniciativa buscaba que los funcionarios electos por voto popular se sometieran a un examen que sería realizado por las juntas de calificación de junta nacional de invalidez. “Para la práctica del examen no se requiere autorización explícita por parte del titular para los tratamientos de los datos”, dice el proyecto.



Los que se veían afectados por estos proyectos eran los presidentes, vicepresidentes, gobernadores y alcaldes. Incluso, la iniciativa señalaba que un ciudadano podía hacer la exigencia de que el primer mandatario y su segundo se sometieran a ese examen si se incumplía con la ordenanza legal.



Sin embargo, con una votación de 20 contra 16 se acogió la proposición de Racero de archivar el proyecto. La iniciativa había sido radicada en el marco de la polémica debido a que no existe ningún mecanismo legal para que el presidente revele su estado de salud.



Aunque la constitución establece que el Senado puede decretar la falta absoluta del primer mandatario por incapacidad permanente, no hay mecanismo legal que permita aplicar dicha figura, por eso se radicó esta iniciativa.



Esta fue en respuesta a los rumores de que las constantes faltas del presidente Petro eran por cuenta de temas de salud. En ese sentido, varios apuntaron a que debería existir un mecanismo para que se pudiera comprobar el estado físico y mental del primer mandatario. Sin embargo, esto fue usado sobre todo por la oposición para sembrar dudas sobre la idoneidad de Gustavo Petro.



Por eso, los miembros del Pacto Histórico fueron lo que principalmente se opusieron al texto. Racero fue el encargado de la proposición de archivo y otros expresaron los varios reparos que tenían con la propuesta.



Pedro Suárez Vacca también cuestionó el proyecto bajo el argumento de que “podría dar lugar a una discriminación evidente entre los funcionarios públicos en función de su estado de salud”. Este añadió que la propuesta violaba la privacidad y consentimiento del funcionario.



“Debemos defender el derecho al voto popular. Este proyecto expone la intimidad contenida en las historias clínicas de los funcionarios públicos, información de carácter reservado”, cuestionó Vacca, esto debido a que la iniciativa señalaba que se debía hacer pública la información de los exámenes si se encontraba una enfermedad que afectara sus funciones.



“El resultado de este dictamen médico tendrá carácter de información privada, y solo se hará público en caso de evidenciar la existencia de enfermedades neurodegenerativas, catastróficas de pronóstico reservado o cualquier otra que comprometa la capacidad cognitiva para la toma de decisiones propias del cargo y el desarrollo de las funciones del Presidente de la República, Vicepresidente, Gobernadores y Alcaldes”, decía el texto archivado.