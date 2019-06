Se hundió el proyecto de ley de comida chatarra

Luego de varias sesiones en una dilatada discusión, el denominado proyecto de ley de comida chatarra -que incluye normas más drásticas sobre etiquetado de alimentos- se hundió finalmente este miércoles, luego de que la Comisión Séptima de la Cámara no lograra un consenso para aprobar la iniciativa en su primer debate.



Todo estaba listo para que los parlamentarios de la comisión dieran el debate sobre esta iniciativa proyecto, pero buena parte del tiempo transcurrió, nuevamente, en señalamientos al congresista de la Farc Jesús Santrich, quien tomó posesión de su curul hace ocho días.

La semana pasada ya la Comisión Séptima había aplazado el debate debido a que la presencia de Jesús Santrich generó incomodidad entre los representantes.

La discusión se dilató, además, por las quejas de algunos de congresistas por el “matoneo” al que consideran fueron sometidos en las redes sociales por no darle celeridad al trámite de la iniciativa. Igualmente rechazaron una publicidad que fue puesta en algunos medios de comunicación impresos.



Estas discusiones demoraron la entrada en el debate de fondo sobre el proyecto y este miércoles, sobre la una de la tarde, el proyecto oficialmente hundido, pues a esa hora la Plenaria de la Cámara abrió el registro para iniciar la sesión.



Como se sabe, una comisión no puede sesionar al mismo tiempo que la plenaria, por lo que hubo que levantar la sesión y no se alcanzó a anunciar el proyecto para un nuevo debate. Este jueves terminan las sesiones ordinarias del Congreso, por lo que la iniciativa quedó oficialmente hundida.



“Se necesita dar una discusión amplia alrededor del tema. El proyecto se puede radicar nuevamente el próximo 20 de julio”, expresó el representante Jairo Cristo, ponente de la iniciativa.



El proyecto fue radicado a finales del año pasado con el objetivo de que los productos, como el caso de la comida chatarra, tengan un etiquetado con información nutricional clara.





