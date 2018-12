Se hunden las listas cerradas, el ‘corazón’ de la reforma política

Una sorpresiva decisión tomó este jueves la Plenaria de la Cámara de Representantes al hundir un artículo dentro de la reforma política que obligaba a los partidos presentar listas cerradas en las próximas elecciones, lo que era considerado por muchos como el corazón o la columna vertebral de esta iniciativa.

Con las listas cerradas los colombianos ya no tendrían que votar por un candidato en específico sino por la lista de un partido político.



Según algunos observadores, el voto preferente o lista abierta es uno de los mayores focos de corrupción en el país, pues cada candidato se convierte en una especie de microempresa electoral.

Con la lista cerrada, lo que se buscaba, según explicó la representante de Alianza Verde Juanita Goebertus, “disminuir los costos de las campañas y luchar contra la corrupción, pero con mecanismos para evitar la dictadura del bolígrafo, como las consultas internas, populares y las convenciones de los partidos".



La decisión de la Plenaria generó mucho malestar en el Centro Democrático, base del partido de gobierno.



“Esto ya no tiene sentido, esta reforma ya se hundió”, comentó el representante del Centro Democrático, Edward Rodríguez, quien lamentó que Cambio Radical y el Partido Liberal no hayan “acompañado” este punto.

Las demás fuerzas políticas de inmediato ripostaron. “El Partido Liberal no hace parte de la coalición de gobierno, le pido a los miembros del Centro Democrático que no le envíen fuego amigo al Gobierno. Si el Centro Democrático no puede acompañar al Gobierno, que se declare en independencia”, expresó el representante Harry González, del Partido Liberal.



“Esto nos muestra que debe haber un espacio de concertación y diálogo”, comentó por su parte Jorge Eliécer Tamayo, del Partido de 'la U'.

El artículo que fue hundido también contemplaba que desde el 2019 las listas para las elecciones de asambleas departamentales, concejos municipales y al Congreso deberían estar conformadas 50 por ciento por mujeres y 50 por ciento de los hombres.



Cabe aclarar que como hubo modificaciones entre los textos aprobados en Senado y Cámara, estas disposiciones pueden ser revividas en la conciliación. Además, a la iniciativa, si es aprobada, aún le restan cuatro debates más.



