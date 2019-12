Se hunde proyecto que establecía meritocracia para elegir fiscal

La política es una fuente de paradojas. El mismo día que presidente Iván Duque presentó la terna para elegir Fiscal General de la Nación, el Congreso de la República hundió la reforma que busca cambiar la forma en que se elige a la cabeza del ente acusador, para que se escoja “sin criterios políticos” y de manera más transparente.

Este proyecto creaba un proceso meritocrático del que saldrían 10 seleccionados, de donde el Presidente de la República conformaría la terna.



También establecía que el periodo del Fiscal General sería institucional, no personal, como lo es actualmente. Cabe anotar que no regiría para la elección del próximo Fiscal General.



El proyecto, liderado por el representante José Daniel López y la senadora Angélica Lozano, se hundió por falta de tiempo.



Este martes era la última opción que tenía la iniciativa para continuar con vida, sin embargo el propósito no se logró debido a que en la Comisión Primera de la Cámara la iniciativa no aparecía en los primeros lugares del orden del día y cuando se dio el espacio para modificar la agenda e incluir esta reforma en el segundo lugar los votos no fueron suficientes.

En opinión de López: “al gobierno y su coalición no la entiende nadie. Dicen promover la agenda anticorrupción, pero se atravesaron de cuerpo y alma contra un proyecto que creaba meritocracia para uno de los cargos más importantes del país.”

Esta reforma ya había tenido tropiezos hace algunas semanas, cuando estaba en la Plenaria de la Cámara. En esa oportunidad, los congresistas del Centro Democrático abandonaron el recinto y obligaron a aplazar la votación.



