Se hunde proyecto para ampliar periodos de presidente y alcaldes

Sin haber tenido siquiera el primer debate, se hundió en el Congreso el proyecto de reforma constitucional que buscaba extender en dos años el periodo del presidente Iván Duque, los congresistas y otros altos funcionarios.



Aunque inicialmente había sido firmada por 23 congresistas, este jueves 15 representantes retiraron su firma del proyecto, lo que provocó que quedara sin el mínimo de 10 firmas requerido para continuar su trámite.



En las últimas horas, el mismo presidente Iván Duque había ratificado lo que ya ha venido mencionando en las últimas semanas, que él sería presidente hasta el 7 de agosto del 2022.



La misma vicepresidenta Marta Lucía Ramírez también rechazó la propuesta más temprano.

"Fuimos elegidos para el periodo que finaliza el 7 de agosto del 2022. Ni un día antes ni uno después. Respeto profundo por nuestra democracia. Nuestras preocupaciones y prioridades son vacunación; reactivación y repotenciación económica; e inclusión de la población informal", trinó la funcionaria.



El proyecto, conocido por EL TIEMPO, buscaba aumentar de 4 a 5 años los periodos del presidente de la República, los congresistas, gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles.



Adicionalmente, el proyecto planteaba extender por dos años más el periodo del presidente Iván Duque y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez.



La iniciativa también señalaba: "Los próximos comicios para elegir los miembros del Congreso de la República se realizarán en el año 2024 y su periodo iniciará el 20 de julio del mismo año, hasta tanto los actuales ejercerán sus funciones".



Esta propuesta cayó como un baldado de agua fría en el Congreso, donde la mayoría de congresistas salieron a rechazar este proyecto, incluso lo calificaron de “golpe de Estado”.



“Los congresistas que firmen ese proyecto serán demandados por pérdida de investidura por evidente conflicto de intereses. La muerte política a cambio de un espejismo que no pasará en la Comisión Primera”, expresó el senador Roy Barreras.



En el mismo sentido se pronunció el representante liberal Juan Carlos Losada. “El proyecto de unificación de elecciones sería un golpe de Estado. Tendría implicaciones absolutamente catastróficas para la democracia en Colombia, rompe el equilibrio de poder institucional y alargaría de manera inconstitucional los periodos de cargos por elección popular”, manifestó Losada.



Por su parte, la representante de Alianza Verde Juanita Goebertus aseguró: “No permitiremos el quiebre de la democracia” y estableció responsabilidades: “Conservadores, liberales, ‘la U’, Cambio Radical. y Centro Democrático buscan ampliar períodos de todos los cargos de elección popular”.



También fue vehemente el rechazo del congresista de Cambio Radical José Daniel López, quien calificó la propuesta como “golpe de Estado”.



“A mí me eligieron democráticamente. No voy a prestar mi curul para intentar un golpe de Estado. No a la prórroga de los periodos de quienes estamos en cargos de elección popular”, dijo López.



POLÍTICA