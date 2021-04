Se hunde nuevo proyecto que cambiaba reglas de juego de elecciones

A la polémica que se generó hace algunas semanas por un proyecto que buscaba cambiar los periodos del Presidente de la República, los congresistas y otros altos funcionarios, ahora se une el hundimiento de una reforma constitucional que también cambiaba las reglas de juego para las elecciones a menos de un año de los comicios.

La iniciativa, que fue archivada por la Comisión Primera de la Cámara, buscaba permitir a los partidos mayoritarios formar coaliciones para las elecciones legislativas y demás corporaciones públicas (Consejos, Asambleas, etc.).



Actualmente las reglas electorales indican que solo pueden hacer coaliciones las fuerzas políticas que no están en capacidad de conseguir por sí mismas el 15 por ciento de los votos de la circunscripción en la que compiten, con lo cual se busca proteger la representatividad de las fuerzas políticas pequeñas o emergentes. Lo que buscaba la iniciativa era que esto se extendiera a los demás partidos.



“Permitir que partidos y movimientos políticos que hayan obtenido más del 15 por ciento de votos de la circunscripción en la que compitieron, hagan coaliciones y presenten listas únicas para las corporaciones públicas pone en riesgo la representatividad de movimientos y partidos minoritarios”, aseguró el representante Juan Carlos Losada, quien presentó la propuesta de hundir el proyecto.



En esto coincidió el congresista José Daniel López, quien manifestó que “si lo que pretenden es aprobar una reforma constitucional para que en el 2022 unos partidos puedan resolver sus problemas electorales, yo no le voy a jalar a eso”.



No obstante, el representante Alfredo Deluque, quien defendió la iniciativa, aseguró que lo que se buscaba era “mayor equilibrio”, pues no se puede medir a un partido por los resultados que obtuvo años atrás.



En ese sentido, el congresista de ‘la U’ recordó que su partido hace ocho años era la fuerza mayoritaria, pero “ya hoy no lo es”.



Al final del debate, el proyecto fue archivado por 17 votos contra 14.



POLÍTICA