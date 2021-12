La plenaria del Senado de la República aprobó la propuesta de conciliación del proyecto de ley anticorrupción en el cual estaba incluido el artículo considerado como una censura a la libertad de prensa.



Luego de determinar que existió un desacuerdo entre los conciliadores de la iniciativa, por no llegar a un acuerdo sobre cuál de los textos de conciliación escoger, si el de Cámara o Senado, los conciliadores propusieron suprimir el artículo 65, del Senado y 68 de la Cámara, de la iniciativa legislativa.



El artículo hacía parte de los 89 artículos del proyecto de ley 341 de 2020 de Senado, a través del la cual "se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción".



“Esto implica la desaparición, que no se aprueba, que desaparece del texto, el artículo que tenía que ver con una inquietud nacional sobre el tema de disposiciones de la libertad de prensa, que debe haber una libertad plena en Colombia. Entonces al no haber conciliación en el artículo, desaparece ese artículo y habrá plena tranquilidad”, aseguró el senador por el Partido Liberal, Guillermo García Realpe.

Este planteaba que la persona que mediante injuria o calumnia pretendían atacar a un funcionario o exfuncionario público, "denunciando hechos falsos sobre él o su familia podrá tener de 60 a 120 meses de prisión", además de una multa de hasta 13 mil salarios mínimos. La propuesta también eliminaba cualquier tipo de beneficio penal.



Algunos gremios periodísticos y organizaciones sociales criticaron duramente esta propuesta. Ellos argumentaban que esta podría cohibir a algunos periodistas de realizar denuncias de corrupción, o a líderes de realizar veeduría ciudadana que relacionaran a funcionarios y exfuncionarios públicos.



El asunto es que en el Senado se aprobaron unos castigos, los cuales fueron modificados en la Cámara de Representantes. Lo cual obligó a que hubiera una conciliación de los textos aprobados en ambas corporaciones. Como no hubo un acuerdo entre los conciliadores del proyecto de ley en el que estaba el artículo, este se eliminó de la iniciativa.



El pasado miércoles la Cámara de Representantes votó la conciliación a favor de eliminar el artículo con 118 votos a favor y 1 voto en contra.

