Se frustra intento del Gobierno de salvar la reforma de salud y sufre derrota en Senado

El gobierno del presidente Gustavo Petro parece estar quedándose sin margen de maniobra para salvar su reforma de la salud. Aunque el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, pidió este martes 2 de abril a la Comisión VII del Senado que concertaran una nueva ponencia, el Ejecutivo sufrió una derrota.

El llamado a la concertación no caló en esa célula legislativa y las mayorías reafirmaron su postura de hundir la iniciativa gubernamental. Lograron además que el inicio del debate del proyecto que fue radicado hace 14 meses en la Cámara de Representantes sea este miércoles a las 8 de la mañana, algo que la presidenta de la Comisión, Martha Peralta, del Pacto Histórico, intentó evitar hace mes y medio, cuando se reanudó la legislatura, para así darle tiempo al Gobierno de consolidar unas mayorías. Algo que no se logró.

El ministro de Salud, izquierda, mientras 9 senadores estaban reunidos. Foto:Cortesía Compartir

Estos movimientos ratifican el virtual hundimiento de la reforma después de que ocho senadores (Honorio Henríquez y Alirio Barrera, del Centro Democrático; José Alfredo Marín y Nadia Blel, del Partido Conservador; Lorena Ríos, Colombia Justa Libres; Miguel Ángel Pinto, Partido Liberal; Berenice Bedoya, de la ASI, y Norma Hurtado, ‘la U’) firmaron la ponencia de archivo el 12 de marzo. Además, Ana Paola Agudelo, del Mira, manifestó públicamente su intención de votar a favor del archivo.

Este martes, si bien no estaba agendada la reforma de la salud, fue el eje de la sesión.

En primer lugar se adelantó la votación de proyectos de ley que estaban represados con el compromiso de que una vez se concluyera este trámite de definiría el futuro de la reforma.

Martha Peralta se dirige a la Comisión VII Foto:Cortesía Compartir

Y así fue. Peralta declaró una sesión informal y a lasa 12:30 de la tarde los 9 senadores se reunieron en la vicepresidencia de la Comisión VII para reafirmar sus posturas. Confirmaron que la intención era que no se dilatara más el debate y se citara para este mismo miércoles. Además, los nueve confirmaron su intención de hundir el proyecto. Mientras tanto, en el recinto se quedaron los senadores del Pacto Histórico, Fabián Díaz, de Alianza Verde, y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

Hacia la 1 de la tarde Peralta llegó a la reunión para conocer las conclusiones y le comunicaron la decisión e insistieron en que no concertarán una nueva ponencia sobre esta misma reforma pero abrieron las puertas para presentar una nueva reforma concertada en julio, cuando se inicie la nueva legislatura.

Si quiere no hagamos sesión de aquí al 20 de junio y no hagamos nada. La posición nuestra no va a cambiar. El proyecto igual no va a pasar. O hacemos el debate este miércoles o dilaten

A la 1:15 los nueve regresaron a la sesión, donde el ministro Jaramillo ya había recibido refuerzos. A la sesión arribaron el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y expresidente del Congreso, Alexander López.

Velasco insistió en que no retirarán el proyecto, reconoció que el proyecto pudo ser "más sintético tocando lo esencial" y no "un tratado". Y dijo que la posibilidad de concertar está abierta.

En la misma línea habló Jaramillo. Insistió en que no retirarán el proyecto y afirmó que están dispuestos a “lograr entendimientos”.

La propuesta tuvo acogida y se insistió en programar la votación para este miércoles."Si quiere no hagamos sesión de aquí al 20 de junio y no hagamos nada. La posición nuestra no va a cambiar. El proyecto igual no va a pasar. O hacemos el debate este miércoles o dilaten", afirmó el senador liberal Miguel Ángel Pinto.

El congresista reconoció que si bien se necesita una reforma que, por ejemplo, elimine la integración vertical, insinuó que esta reforma, la aprobada por la Cámara en dos debates, no tiene salvación. Afirmó que está hecha a "retazos que hicieron en la Cámara".

Los senadores opositores a la reforma le pidieron a Peralta citar la reforma y advirtieron que si no lo hacía acudirían al Estatuto de Oposición, que les permite organizar varias sesiones en el cuatrienio.

Aprobación de la reforma de la salud en Cámara Foto:Néstor Gómez. EL TIEMPO Compartir

Pero la senadora del Mais intentó levantar de manera abrupta la sesión sin haber anunciado la fecha del inicio del debate, lo que no cayó bien en la Comisión y apelaron la decisión y, en mayorías, se decidió continuar la sesión.

El Gobierno sufrió una derrota y 10 senadores decidieron que este miércoles será la sesión en la que, después de mes y medio, se inicie el tercer debate de la reforma de la salud. La cita es a las 8 de la mañana y en primer lugar se votarán los impedimentos. Posteriormente, se votaría la ponencia negativa y si los nueve senadores siguen firmes, como lo demostraron este martes, la polémica reforma de la salud se hundirá luego de un viacrusis de 14 meses en el Congreso.

La sesión, además, como se convocó por Estatuto de Oposición, la liderará un opositor, lo que le dará dinamismo al debate.

Ante la imposibilidad de concertar al Gobierno todavía le queda margen de maniobra. Sería en la Comisión de Ética, que podría resolver las recusaciones contra los senadores de la VII. Pero esa Comisión también está recusada, aunque varios sectores han advertido por una posible jugada a la hora de votar los impedimentos, pues están agrupados por bloques divididos entre cercanos al Gobierno y opositores.

Este miércoles, entonces, se podría hundir la reforma. Pero si se extiende la vida, será la Comisión de Ética la que decida el futuro de la iniciativa.

MATEO GARCÍA - REDACCIÓN POLÍTICA