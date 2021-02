Ley de borrón y cuenta nueva lejana de fallo

La ley de borrón y cuenta nueva, que muchos esperan para salir de las centrales de riesgo, está embolatada. Fue aprobada por el Congreso el 9 de junio del 2020 y se radicó ante la Corte Constitucional para su estudio el 11 de agosto de ese año.



No obstante, el alto tribunal no ha podido darle el visto bueno a la norma, pues entre los documentos que le pidió al Legislativo están las actas de las sesiones de la Cámara en las que se aprobó la iniciativa, actas que aún no están listas. En ese ir y venir un posible fallo se ve lejano.

