Se disuelve quórum en Cámara para votar moción contra Carrasquilla

El tema de la moción de censura al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, se tomó el Congreso nuevamente en la noche del martes. Tanto Cámara como Senado abordaron el tema, pero no hubo decisiones.

Carrasquilla ha sido cuestionado por algunos sectores por el supuesto favorecimiento de una figura que se llama los bonos de agua y que, según algunos críticos del jefe de la cartera de Hacienda, empobrecieron a los municipios y enriquecieron al funcionario.



El Ministro ha negado que se haya enriquecido con este mecanismo y ha dado explicaciones al respecto.



Por los lados de la Cámara, la plenaria se disolvió cuando el primer vicepresidente de la corporación, Atilano Giraldo, de Cambio Radical y quien presidía la sesión, sometió a votación el recurso, presentado por el representante por los ‘verdes’ Wilmer Leal.

Una vez se abrió el debate, varias voces pidieron que la decisión la tomara la Mesa Directiva y no la plenaria, e incluso el representante por el Polo Jorge Gómez anunció que demandaría la determinación que se tomara si se insistía en la votación.



Giraldo alcanzó a poner en consideración la procedencia de la moción de censura, pero varios representantes se salieron del recinto y el congresista se vio obligado a suspender la votación y verificar el quórum.



Como no había los suficientes representantes a la Cámara para avanzar en la sesión, esta fue levantada.



Entre tanto, la plenaria del Senado debatió la apelación del senador Jorge Enrique Robledo, impulsor del mecanismo en esa corporación, a la decisión de la Mesa Directiva en el sentido de que la moción de censura contra Carrasquilla no era procedente.



Senadores como el liberal Mauricio Gómez Amín propusieron que todos los parlamentarios conocieran el estudio jurídico en el que se apoyó la Mesa Directiva del Senado para decidir que el recurso no es procedente.



Al final de la discusión se verificó el quórum y ante la inexistencia del mismo el tema quedó aplazado.



