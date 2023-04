Además de la reforma de la salud, otro de los temas en los que el Gobierno tiene su atención es la creación de la jurisdicción agraria, lo que sería una nueva especialización en la justicia colombiana para resolver reclamaciones de tierras y otros temas de índole agraria. El proyecto es en cumplimiento de uno de los puntos de los acuerdos de paz con las extintas Farc.



Su discusión se reanuda este martes. Sin embargo, en los últimos días, el debate se ha tornado lento y los tiempos son ajustados para su aprobación. Como es un acto legislativo, que entra a reformar la Constitución, sí o sí debe hacer su segunda vuelta ante del 20 de junio, fecha en la que se acaban las sesiones ordinarias.



Apenas está en su primer debate y debe cursar otros tres antes de la fecha límite. La discusión estuvo estancada por cuenta de la propuesta de crear una nueva alta corte que sirva de órgano de cierre para los procesos de índole agraria. Los actuales altos tribunales se opusieron y solo hasta este martes se conoció la que sería la fórmula para destrabar el debate y llegar a un punto medio entre el texto original y las observaciones presentadas.



La propuesta de una Corte Agraria está desde el inicio del proyecto y no tuvo ningún reparo en su primera vuelta por el Congreso, llevada a cabo el semestre pasado. Sin embargo, apenas comenzó el segundo trámite por el Legislativo, varios sectores se opusieron a su creación y han demorado la realización del primer debate.



Los que más han rechazado este nuevo tribunal de cierre son la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Hace unos días enviaron una comunicación a la Comisión Primera en la que apoyaron el proyecto en su conjunto, pero presentaron sus objeciones a la que sería la cuarta alta corte.



“Es urgente y de suma importancia la puesta en marcha del prometido sistema especial de justicia para la resolución de los conflictos de tierras y la protección de los derechos de propiedad en las áreas rurales”, comentaron los tribunales, que señalaron que el proyecto se debía centrar en “disponer la creación amplia y suficiente de cargos de jueces y magistrados agrarios y rurales.



Bajo esta premisa, las altas cortes aseguraron que “es innecesaria la creación de la Corte Agraria y Rural que propone el proyecto de acto legislativo. Las funciones propuestas ya las cumple, de manera imparcial e independiente, la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de Casación Civil y Agraria, tratándose de conflicto particulares, y el Consejo de Estado cuando la controversia involucra actos administrativos”.



Bajo estos argumentos, la rama judicial presentó dos proposiciones frente al proyecto. Estos buscaban eliminar cualquier rastro de la creación de una nueva Corte Agraria, como plantea el proyecto original y que viene con el apoyo del Ejecutivo.



No solo fueron las altas cortes las que presentaron sus objeciones a este alto tribunal. El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, expresó sus dudas a principios de marzo: “el Congreso, encargado en su sabiduría de garantizar ese compromiso, debe evaluar con detenimiento la conveniencia o no de crear un nuevo órgano alejado de esa figura que se buscar de atender en la ruralidad”. El comentario de Camargo es debido a que este tribunal tendría como sede principal Bogotá.



El fiscal Francisco Barbosa se unió a los comentarios en contra de una nueva alta corte: “Quieren crear aquí otra corte, una Corte Agraria, mutándole las competencias a la Sala Civil y agraria de la Corte Suprema de Justicia. Yo pido por favor que respeten a la Corte Suprema de Justicia y respeten a la justicia de Colombia. Hoy es la Corte Suprema de Justicia, mañana será la Corte Constitucional”.

La Corte Suprema rechazó en un primer momento la creación de una nueva alta corte. Foto: Twitter: @CorteSupremaJ

Los cuestionamientos también han venido de la sociedad civil. Veedurías como Excelencia en la Justicia comentaron sus reparos al proyecto: “expresamos apoyo y respaldo a la comunicación divulgada recientemente por la Corte Suprema de Justicia”. Para esta, la iniciativa “menoscaba la independencia y la autonomía judicial, tendiendo a cercenar facultades que hoy en día ejecutan eficientemente las altas cortes”.



Estos argumentos fueron asumidos por los sectores de oposición, que presentaron una ponencia alternativa en el debate de jurisdicción agraria. En este texto aceptaban el texto tal como venía de su primera vuelta por Cámara y Senado pero eliminaban la Corte Agraria. Esta propuesta fue desechada la semana pasada.



Ahora, esta semana, se acogió una propuesta alternativa a la Corte Agraria. En un acuerdo con los altos tribunales, que expresaron sus temores a la propuesta original, se decidió reemplazar el nuevo tribunal como ente completamente independiente por la creación de una sala mixta. Se creará una nueva instancia de cierre, pero no será una Corte como tal.

La nueva propuesta apunta a que ese órgano sea una sala independiente conformada entre cinco magistrados de las altas cortes (dos del Consejo de Estado y tres de la Corte Suprema de Justicia). De esta forma, se habría llegado a punto medio entre lo propuesto inicialmente y las observaciones de los altos tribunales.



No se crea una corte completamente nueva, sino que se establecerá una sala como órgano de cierre para los temas agrarios, cuyos miembros provendrán de las cortes existentes y que ya asumían competencias vinculadas a los temas que ahora tendrá la nueva jurisdicción agraria. Bajo esta fórmula, las altas Cortes darán su apoyo al proyecto en resto del trámite, cuyos tiempos están ajustados.