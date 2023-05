Por segunda vez en la semana, la Comisión Séptima de cámara no pudo llevar a cabo el debate sobre la reforma laboral. La discusión no ha podido comenzar ante la imposibilidad de lograr el quórum mínimo para iniciar la discusión y votar los impedimentos de los congresistas.



La Comisión fue citada a las 9 de la mañana y el registro se abrió a eso de la 10 y en ningún momento se completó la cantidad de representantes mínima para comenzar la sesión. Otra vez no estuvo la oposición: Cambio Radical y Centro Democrático nunca llegaron.



Además, no estuvieron los representantes del Partido Liberal y los del Partido Conservador, estos últimos estaban en una reunión de bancada para definir sus posiciones sobre la reforma pensional.



De esta forma, nuevamente el Gobierno se queda sin la posibilidad de dar inicio a la discusión de la reforma laboral. Ante la falta de acuerdos con el proyecto, que también tiene una ponencia alternativa, lo que se estaba buscando es avanzar en los primeros puntos, que son la votación de impedimentos, definir si se aceptan las recusaciones y discutir la ponencia de archivo de la oposición.

Gloria Inés Ramírez, ministra de Trabajo Foto: Ministerio de Trabajo

Ante la imposibilidad de dar inicio a la sesión, el que tuvo oportunidad de manifestarse fue el representante Víctor Manuel Salcedo, de ‘la U’ y quien presentó una ponencia alternativa. “Yo le dije a la ministra que levantara y que dejara el afán. Del afán no queda sino el cansancio. No han llegado a consensos”, dijo el representante a los medios presentes en la sala.



Otro que habló fue el representante del Pacto Histórico Alfredo Mondragón. Este se dirigió directamente a los jóvenes del Sena presente en las barras. Estos han asistido a las dos sesiones con la intención de pedir que se suba la monetización para garantizar que las empresas contraten aprendices.

Mondragón les señaló la importancia de la reforma y destacó que están “haciendo una revolución no violenta para ellos”. Es la segunda vez que los jóvenes asisten y se quedan sin manifestar sus reclamos ante la imposibilidad de sesionar.

Los ánimos se comenzaron a sentirse menos optimistas en el Gobierno. Mientras que la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, tuvo tiempo para hablar con la prensa en la jornada del martes, este miércoles prefirió evitar este diálogo.



Por otro lado, hay sectores del Ejecutivo que ya dan por perdido e trámite de la reforma laboral. Ya habría un contentamiento con que la Comisión Séptima de Cámara haya podido sacar adelante la reforma de la salud para que ahora sea debatida en la plenaria.



Juan Sebastián Lombo

REDACCIÓN POLÍTICA

